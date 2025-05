Complexe résidentiel Victoria villas and townhouses in eco-friendly area with water bodies, parks, and sports fields, Damac Hills 2, Dubai, UAE

Victoria Community est un projet résidentiel situé dans une région éloignée du Dubailand, à Damac Hills 2.

Le projet se compose de villas confortables de 3-4 chambres et de maisons de ville de 1-6 chambres. La façade extérieure des résidences a un style contemporain, tandis que les intérieurs sont finis dans des couleurs pastel chaudes.

Installations et équipement dans la maison

Les habitants du complexe disposent également d'équipements communs : lacs et parcs, terrains de volleyball et de basketball, courts de tennis, jardin de papillons, amphithéâtre communautaire, cinémas, pistes cyclables et de jogging, aire de loisirs sur la plage, ferme pour animaux de compagnie et service de sécurité.

Avantages

Damac Hills 2 convient aux personnes qui apprécient les lignes écologiques de la région, la tranquillité et l'accès rapide aux équipements.

Avec un ROI moyen de 5% sur les villas et maisons de ville à Damac Hills 2, acheter une maison dans la communauté de Victoria peut être un bon investissement.

Emplacement et infrastructure à proximité

La zone sur laquelle se trouve le complexe est une zone avec des plans d'eau artificiels, des parcs, des terrains de sport et des infrastructures. Le centre communautaire est à 5 minutes en voiture avec un supermarché Carrefour, Nay Oxygen Cafe & Restaurant, Dough Me Nation et Altoot Alabyad Truck Food.

Les transports publics à Damac Hills 2 ne sont pas encore développés, de sorte que les résidents sont encouragés à utiliser une voiture privée ou un service de taxi.

Il faudra environ 30 minutes pour rejoindre les principaux centres commerciaux de Victoria Villas. Dubai Outlet Mall, Cityland Mall ou LuLu Hypermarket peuvent être rejoints dans ce délai. Les installations récréatives se trouvent également à moins d'une demi-heure de route de la collectivité :

Trump International Club de golf;

Dubai Rugby Sevens Stadium;

Plantation Equestrian et Polo Club;

Centre de divertissement Global Village;

IMG Mondes de l'aventure parc à thème intérieur.

Le centre-ville de Dubaï et ses principales attractions sont accessibles en environ 35 minutes en voiture de la communauté, les aéroports DXB et Al Maktoum sont à 40 minutes et les plages les plus proches sont à environ 45 minutes.