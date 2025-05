Complexe résidentiel ''Whitecliffs Residences'' (6 Units)

Dubai Nouveau complexe résidentiel ''Whitecliffs Residences'' est un complexe résidentiel comprenant des résidences haut de gamme de 2 et 3 chambres sur les îles de Dubai. Le complexe comprend un rez-de-chaussée, 2 niveaux de podium et 12 étages résidentiels, mélangeant harmonieusement charme moderne et luxe dans son architecture. Une attention particulière au détail et à l'artisanat de qualité créent une atmosphère de confort et de sophistication exceptionnels. Les appartements sont méticuleusement conçus pour assurer l'élégance et un style unique.

Le complexe offre à ses résidents un large éventail d'équipements, transformant la vie quotidienne en un plaisir continu de confort et de convivialité: une salle de sport moderne, piscine, barbecue, sauna, et hammam, jacuzzi, cour de cour, cinéma intérieur, salle de réunion, salle de prière, sécurité et système de surveillance vidéo, fontaine et un système de maison intelligente.

L'emplacement de Whitecliffs Residences permet aux résidents d'atteindre le souk d'or en 5 minutes, le cadre de Dubaï en 10 minutes, l'aéroport international de Dubaï en 12 minutes et le Burj Khalifa en 15 minutes.

Feux blancs Résidences n'est pas seulement un complexe résidentiel; c'est une véritable oasis de vie, où chaque élément est conçu avec soin pour créer des conditions idéales pour vivre confortable et élégant dans l'une des villes les plus dynamiques du monde.

Configuration du bâtiment : G+2P+12





Prix

De 487K à 800K EUR

Remise :

4ème trimestre de 2027

Frais de service :

0,40 EUR/m2 par an

Ameublement:

Semi-meublé avec des appareils de cuisine

CNO:

40,00%

Inclus :

Stationnement