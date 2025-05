Complexe résidentiel Luxury sky villa in the new high-rise Atelis residence with a direct access to the promenade in Dubai Design District, in the heart of Dubai

Atelis est un projet résidentiel conçu pour ceux qui apprécient le style, l'espace, l'esthétique et la qualité de vie. Situé sur la côte, au cœur du quartier design de Dubaï (d3), le complexe offre non seulement des résidences, mais l'espace soigneusement pensé, où chaque élément souligne la sophistication, le confort et l'intimité.

Au premier niveau. Les résidents peuvent profiter de piscines en cascade, de salons extérieurs confortables, de jardins luxuriants et de sentiers de randonnée ombragés, qui créent l'oasis de tranquillité parmi la mégapole dynamique. Des espaces de coworking extérieurs modernes, des salles d'événements et de divertissement, ainsi qu'un club pour enfants, font d'Atelis le choix idéal pour les familles. Au niveau suivant, il y a une salle de sport panoramique. L'architecture complexe se mêle littéralement à la nature, créant le sentiment d'unité: chaque élément - des caractéristiques de l'eau aux zones de méditation - est destiné à maintenir la paix de l'esprit et la santé physique. Nous sommes particulièrement fiers pour la piscine à débordement avec des vues imprenables, où vous pourrez vous détendre dans la paix et l'isolement. Des espaces de jardin et de salon confortables sont à proximité.

Le projet offre un large éventail de résidences - des appartements élégants avec 1-4 chambres à coucher à des villas spectaculaires et des penthouses exclusifs. Les chambres spacieuses avec dressing et fenêtres de sol au plafond assurent un maximum de lumière et de confort, et les balcons privés offrent une vue magnifique sur le paysage urbain et la promenade.

Équipements:

accès direct à la promenade

piscines pour enfants et adultes

Salle de sport

jardins et zones de méditation

espaces de coworking

aire de jeux pour enfants

salle polyvalente

Salles de séjour

Achèvement - 3ème trimestre de 2029.

Plan de paiement: 75/25

Caractéristiques des appartements

Cuisine équipée

Emplacement et infrastructure à proximité

Stratégiquement situé près de Dubai Creek, à proximité du centre-ville de Dubai et des sites emblématiques tels que Burj Khalifa, The Dubai Mall, DIFC et Business Bay, d3 est un centre créatif au cœur de Dubai qui étend la vue spectaculaire de la ville sur Ras Al Khor Wildlife Sanctuary à l'est et la célèbre skyline de Dubai à l'ouest.