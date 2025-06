Complexe résidentiel New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE

Avana Residences est un nouveau complexe résidentiel dans la zone prestigieuse de Jumeirah Village Circle (JVC), Dubaï. L'architecture du projet s'inspire de la tranquillité de la mer et est faite avec un accent sur les formes douces, les vitrages de sol à plafond et les couleurs naturelles douces.

Le projet est orienté vers le confort et la convivialité : des aménagements spacieux, des intérieurs lumineux et un mélange harmonieux de design et d'éléments naturels facilitent le sentiment de sérénité et d'isolement dans l'environnement urbain. L'attention aux détails et l'accent sur le bien-être des résidents se reflètent également dans l'infrastructure - des zones de yoga aux espaces lounge et une piscine de style resort.

Avana Residences sera idéal pour la vie et l'investissement, en raison de son emplacement, concept et forte demande de biens immobiliers en JVC. Le projet offre la rare combinaison d'esthétique, de fonctionnalité et d'atmosphère inspirante - c'est le lieu réel, où vous voulez rester.

Équipements:

zone d'aventure pour enfants avec la pieuvre géante

piscine de style resort avec chaises longues

Espaces de yoga et de méditation

cinéma extérieur

bar et salon avec éclairage

terrasses panoramiques

Cabanes de salon ombragées

conception, axée sur la santé et le bien-être

Achèvement - 4e trimestre de 2027.

Plan de paiement (après remise):

10% - réservation

10% - en 30 jours

40% - 1% par mois pendant 25 mois + 5% en 12, 18 et 24 mois

10% - transfert

30% - 1,25% par mois pendant 24 mois

Caractéristiques des appartements

Armoire de cuisine, appareils Bosch, réfrigérateur, cuisinière, lave-linge, armoire intégrée

1 minute au parc communautaire JVC

7 minutes pour Dubai Hills Mall

10 minutes pour le centre commercial des Emirates

10 minutes pour Palm Jumeirah

20 minutes de Burj Khalifa et du centre-ville de Dubaï

20 minutes pour l'aéroport international de Dubaï

Emplacement et infrastructure à proximité