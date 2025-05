Complexe résidentiel Elite complex Acres Normal Villas with lagoons and green recreation areas in the Dubailand area, Dubai, UAE

Acres Villas est l'épitome de l'élégance et de l'harmonie naturelle au cœur de Dubaï. Le complexe est représenté par deux collections exclusives de résidences : Acres Normal Villas avec des villas spacieuses de 3, 4 et 5 chambres et Acres Estates Villas avec de luxueux manoirs de 5, 6 et 7 chambres. La solution architecturale de ce projet allie style moderne et éléments naturels, créant un sentiment d'espace illimité et d'intimité. Entourés de jardins verts et de vues panoramiques, les villas offrent à leurs résidents une tranquillité absolue, tout en maintenant une proximité pratique avec l'infrastructure urbaine.

Chaque résidence à Acres Villas est créée avec le concept d'harmonie et d'individualité à l'esprit. Les acheteurs peuvent choisir parmi deux styles architecturaux uniques: Collection Ivoire, où l'intérieur se connecte en douceur avec l'environnement naturel à travers des fenêtres panoramiques, des couleurs claires et des matériaux naturels, et Amber Collection, qui incarne une atmosphère d'intimité, de confort et d'exclusivité. L'espace intérieur des villas est pensé au plus petit détail: des salons spacieux, des cuisines élégantes, des chambres de maître élégantes et des terrasses confortables créent un espace de vie impeccable. Ici, chaque élément sert un seul but - donner aux résidents confort, inspiration et harmonie absolue avec le monde environnant.

La vie à Acres Villas n'est pas seulement une adresse prestigieuse, mais un style de vie unique qui combine intimité, luxe et proximité avec la nature. Les résidents pourront profiter d'espaces verts spacieux, équipements modernes, piscines et espaces de loisirs. Ce projet est créé pour ceux qui recherchent la combinaison parfaite d'élégance, de confort et d'harmonie naturelle.

Lagunes et réservoirs naturels

Grandes terrasses et salons

Terrain de sport et gymnase en plein air

Maisons de club et pavillons fermés

Les ruelles et les parcs verts

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Situé au centre de la région de Dubailand avec un réseau routier très bien relié, la communauté a un accès direct à la ville de Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street et Emirates Road. A seulement 10 minutes en voiture du village mondial animé et à seulement 5 minutes de l'adorable Dubai Polo et Equestrian Club, et du complexe sportif Hamdan, The Acres est parfaitement situé dans une zone établie.