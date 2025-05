Complexe résidentiel Penthouses in the new waterfront residence Villa del Divos with swimming pools and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE

Le complexe résidentiel exclusif est situé dans l'un des endroits les plus prestigieux de l'île de Dubaï. Le projet vous offre l'occasion rare de devenir propriétaire d'une résidence en bord de mer, où le design merveilleux est combiné avec l'isolement et l'harmonie naturelle. Villa del DIVOS est l'incarnation du style de vie moderne de luxe. L'architecture unique, inspirée par la nature, les hauts plafonds, les fenêtres au plafond avec vue imprenable sur les eaux d'azur du golfe Arabique vous attendent. Chaque soir est plein de chaleur de couchers de soleil dorés au-dessus de l'horizon infini ici.

Des appartements élégants avec 1-3 chambres, ainsi que des duplex de 3 chambres et des penthouses de luxe de 4 chambres, qui sont conçus avec la considération le plus haut confort et les normes esthétiques, sont disponibles. marbre italien, armoires intégrées avec éclairage intérieur, appareils SMEG, salles de bains avec finition par le designer Tom Dixon et Antonio Lupi sanitaire - chaque détail est pensé au dernier détail, créant le sentiment de perfection absolue.

Sur le territoire de la Villa del DIVOS, il y a une large gamme d'équipements exclusifs. Piscines à débordement avec vue panoramique sur la mer, un centre de fitness avec le meilleur équipement Technogym pour un résultat maximum, une terrasse extérieure avec jardin et un barbecue pour des réunions chaleureuses avec la famille et les amis, ainsi qu'un espace yoga, un spa, un sauna et une cryothérapie. Le cinéma extérieur et le salon du club sont idéaux pour des impressions vives et des soirées inoubliables. Les résidents ont accès au club de plage exclusif, qui ouvrira en 2027, avec la plage privée, des restaurants raffinés et une atmosphère de luxe.

Équipements:

piscine à débordement

centre de fitness avec équipement Technogym

solutions designer par Tom Dixon

terrasse avec jardin

Espace barbecue

cinéma extérieur

club de plage

Achèvement - 1er trimestre de 2027.

Plan de paiement (35/65)

Caractéristiques des appartements

La cuisine est incluse, Appareils Smeg

Emplacement et infrastructure à proximité

Centre-ville de Dubaï, Business Bay, DIFC, restaurants étoilés Michelin et les plus grands centres commerciaux sont à seulement 20 minutes en voiture. Ici, vous pouvez profiter de la vie urbaine dynamique sans quitter l'atmosphère de l'isolement et de l'harmonie avec la nature.