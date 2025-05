Complexe résidentiel New complex of townhouses Greenspoint 2 with a swimming pool, kids' play areas and parks, Emaar South, Dubai, UAE

Greenspoint 2 est un nouveau complexe fermé de maisons de ville dans la zone prestigieuse d'Emaar Sud, qui combine le confort de la vie urbaine avec l'harmonie naturelle. Les résidences spacieuses sont conçues de manière à remplir la maison avec la lumière naturelle et le sentiment de cohésion, et les solutions architecturales modernes assurent confort et intimité. Entouré de parcs verts et de jardins paysagers, ce complexe résidentiel offre à ses résidents la possibilité de profiter de la nature sans quitter la communauté.

Les résidents de Greenspoint 2 peuvent mener un mode de vie actif et sain grâce à une infrastructure bien développée du complexe. Il y a des allées spacieuses pour les promenades, et pour ceux qui aiment le sport, il y a des pistes de vélo et de jogging parmi les paysages pittoresques. Les familles avec enfants apprécieront les aires de jeux pour enfants, qui sont équipées de la sécurité et de divertissement pour les plus jeunes d'enfants. Pour les loisirs en plein air, il ya des zones de barbecue, où vous pouvez passer du temps en famille et entre amis, profiter du climat chaud de Dubaï.

Chaque maison de ville allie design élégant et fonctionnalité, offrant des espaces résidentiels spacieux, des finitions de qualité et des cuisines entièrement équipées. Le territoire fermé du complexe assure la sécurité et la tranquillité, et les équipements modernes créent les conditions idéales pour la vie. Ce projet est créé pour ceux qui apprécient la liberté, le mouvement et l'harmonie avec la nature.

Équipements:

piscine

pistes cyclables et pistes de jogging

Espace barbecue

centre de fitness

Espaces de jeux pour enfants

parcs verts et jardins

Achèvement - 1er trimestre de 2029.

Plan de paiement 10/70/20

Caractéristiques des appartements

Cuisines entièrement aménagées

Emplacement et infrastructure à proximité

Emaar South est une communauté familiale dynamique située au milieu de paysages luxuriants et d'un terrain de golf de championnat. Conçu pour la vie moderne, il dispose de sentiers piétonniers, d'écoles de haut niveau, de commerces de détail, de soins de santé et d'hôtels de luxe, tous à deux pas.