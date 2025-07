Complexe résidentiel Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE

11 Hills Park by TownX est un complexe résidentiel prestigieux qui vous permettra de vivre à Dubaï jusqu'à de nouveaux sommets. Situé dans un espace écologique et verdoyant, entouré de parcs et de paysages pittoresques, le projet crée une atmosphère unique de confort au cœur d'une ville dynamique.

Des studios modernes et des appartements d'une chambre dans 11 Hills Park offrent des aménagements réfléchis utilisant les dernières technologies et matériaux. Les chambres spacieuses avec fenêtres panoramiques vous permettent de profiter d'une vue imprenable sur la nature environnante et de créer un sentiment d'espace et de légèreté. Les cuisines sont entièrement équipées, ce qui rend chaque jour confortable et élégant.

Le complexe comprend deux piscines, deux centres de remise en forme, des jardins, des pistes de jogging, des terrains de basket-ball et de paddle et des espaces sportifs multifonctionnels. Tout ce dont vous avez besoin pour un mode de vie actif et sain est à portée de main.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé dans le prestigieux parc scientifique de Dubaï, qui attire des professionnels du monde entier. Ce domaine est idéal pour les personnes axées sur l'innovation et le développement durable, ce qui le rend encore plus attrayant pour ceux qui recherchent non seulement le logement, mais aussi un environnement dynamique et prometteur pour vivre et travailler.