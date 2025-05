Complexe résidentiel New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE

Plongez dans le monde du confort et de l'élégance avec Lume Residence - le complexe résidentiel de 20 étages dans l'une des zones les plus dynamiques de Dubaï - Jumeirah Village Circle (JVC). Le projet combine des investissements enrichissants, un emplacement idéal et un haut niveau de confort. Studios et appartements avec 1-2 chambres sont disponibles. Les hauts plafonds (3 m) créent le sentiment de liberté, et les grandes fenêtres au plafond remplissent l'espace de lumière naturelle et ouvrent une vue imprenable sur le paysage urbain.

Résidence peut profiter du clubhouse moderne, où vous pouvez travailler, communiquer et recréer dans une atmosphère chaleureuse. La piscine deviendra votre oasis privée dans les journées chaudes, et des espaces barbecue et salon - l'endroit idéal pour des réunions avec des amis et vos proches. Pour les amateurs de sport, il ya un espace de fitness ouvert, où vous pouvez faire des exercices en plein air, un terrain de paddle et un espace d'événement spacieux, où vous pouvez embrasser la vie parmi les personnes aux vues similaires.

Équipements:

clubhouse

piscine

Cour de pagaie

terrain sportif

espace extérieur équipé

barbecue abd salon

Achèvement - 2e trimestre de 2027.

Plan de paiement (60/40)

Caractéristiques des appartements

Les appareils de cuisine et les articles sanitaires sont inclus.

Emplacement et infrastructure à proximité

Village de Jumeirah Circle est l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés de Dubaï, idéal pour la vie confortable et l'investissement. Infrastructure bien développée, proximité des centres d'affaires et des principaux points de repère de la ville, ainsi que l'atmosphère chaleureuse d'un quartier résidentiel privé se complètent ici. Les meilleures écoles, centres commerciaux, restaurants, parcs et zones d'activités sont à proximité.