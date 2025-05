Studio, appartements de 1, 2 et 3 chambres sont disponibles à l'achat. Certains appartements ont vue sur le port, et il ya aussi des appartements avec vue sur le quartier JBR et la rue. Tous les appartements disposent de fenêtres, de cuisines européennes de qualité supérieure et de grandes terrasses privées. La plupart des appartements restants sont actuellement à louer.

Équipements: piscine à débordement et terrasse avec vue sur la Marina de Dubaï; magasins et restaurant.

Emplacement et infrastructure à proximité

Dubai Marina est l'un des quartiers les plus animés et animés de la ville. C'est une marina où les navires les plus luxueux sont amarrés, et de grands gratte-ciel sont situés à proximité.

C'est une partie résidentielle prestigieuse de Dubaï avec de nombreux gratte-ciels, hôtels et restaurants. Dubai Marina est l'un des plus petits quartiers de Dubaï, et pourtant, c'est la zone la plus peuplée et la plus développée. Jumeirah Beach Residence ou JBR est le « cœur » de la région. En JBR, il y a 200 immeubles de hauteur, dont 40 gratte-ciels d'une hauteur de 250 à 516 m. Le plus haut d'entre eux est le gratte-ciel Pentominium d'une hauteur de 516 m.

Le projet est situé à proximité des cafés et restaurants, supermarché, arrêt de bus et le port.