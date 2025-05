Complexe résidentiel Apartments in the new Pelagos residence with a swimming pool and a private beach near the Palm Jumeirah in the Dubai Marina area, Dubai

Nous vous offrons l'occasion unique de faire partie du complexe résidentiel de luxe, qui incarne le style de vie et le confort modernes - Pelagos complexe à Dubai Marina. Cet impressionnant gratte-ciel de 35 étages offre un choix merveilleux de studios et d'appartements avec 1-2 chambres. Chaque résidence est remarquable pour une finition de haute qualité et un design moderne.

A Pelagos, vous trouverez tout ce qui est nécessaire pour un mode de vie actif : des centres sportifs modernes aux zones de barbecue confortables. Le parking souterrain et un accès à la plage privée ajoutent de la valeur à votre nouvelle maison, offrant la combinaison idéale de confort et de commodité. Vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur la promenade ou vous détendre au bord de la piscine de luxe. Pour ceux qui apprécient la tranquillité et l'harmonie, il existe des studios spéciaux de yoga et de pilates, où vous pouvez recharger les batteries. Les enfants peuvent s'amuser dans les terrains de jeux. L'élégant lobby du complexe avec service de conciergerie 24 heures sur 24 assure un maximum de commodité et de confort.

Le projet comporte un nombre limité d'appartements en construction. C'est la chance idéale pour ceux, qui rêvent de la vie à Dubai Marina, comme beaucoup de complexes résidentiels dans ce quartier prestigieux n'ont pas de studios. Pelagos se compare favorablement avec eux et offre la possibilité unique d'acheter un logement avec un budget minimum. Chaque logement a une vue magnifique sur le quai et la mer ici, créant l'atmosphère inégalée de la convivialité et de l'harmonie.

Équipements

gymnase entièrement équipé

piscine

Espace barbecue

aire de jeux pour enfants

2 options de plan de paiement.

Achèvement - 1er trimestre de 2026.

Installations et équipement dans la maison

Appartements avec cuisine entièrement équipée avec SMEG, TOTO pour articles sanitaires.

Emplacement et infrastructure à proximité

Emplacement au cœur de Dubai Marina rend Pelagos encore plus attrayant. Ce quartier est célèbre pour ses restaurants, ses boutiques et ses installations de divertissement, offrant des loisirs variés pour répondre à vos besoins. L'accès facile aux autoroutes principales vous permet d'accéder facilement à tous les points clés de la ville.

Les beaux parcs pour les promenades et les loisirs, ainsi que les installations éducatives à proximité sont disponibles pour les résidents. Les équipements haut de gamme, le service parfait et l'atmosphère de confort font de ce complexe un choix attrayant pour ceux qui visent un niveau de vie élevé.