Complexe résidentiel Apartments in the new Society House residence with a golf simulator, swimming pool and office spaces in the heart of Downtown Dubai, Dubai

Bienvenue à Society House - un complexe résidentiel au cœur du centre-ville de Dubaï. Le projet propose 404 appartements entièrement meublés. Les cuisines sont équipées d'appareils Smeg. Chaque élément a été soigneusement pensé pour créer les intérieurs idéaux. Nous utilisons les meilleurs matériaux - marbre, laiton et or, attachant élégance et style à l'intérieur. Le complexe dispose de quatre jardins verticaux, qui non seulement ravissent à l'œil, mais ajoutent également l'ombre unique au style moderne et l'atmosphère confortable et fraîche à la maison.

Société Maison offre une gamme d'équipements modernes, qui vous aidera à profiter de chaque moment de la vie. Vous pouvez rester en forme dans l'espace extérieur spacial pour Cross Monter ou visiter un studio de fitness avec l'équipement de pointe. Pour les amateurs de golf, nous avons un simulateur virtuel, permettant d'améliorer vos compétences sans quitter la maison. Il y a aussi un cinéma privé à votre service, qui vous permettra de profiter des films préférés. Pour ceux qui apprécient les affaires et les questions liées au travail, il ya des espaces de bureau modernes, idéal pour les réunions et les discussions d'affaires. Les piscines de 25 mètres de long sont l'endroit idéal pour se rafraîchir et se détendre. Les amateurs de plein air pourront utiliser le terrain de paddle. Et pour les enfants, il y a aussi une zone de jeu sûre, où ils peuvent passer un bon moment.

Équipements

simulateur de golf

cinéma

Salle de relaxation

Cour de pagaie

piscine

Croix extérieure Convient

aire de jeux pour enfants

locaux à usage de bureaux pour des réunions d ' affaires et des négociations

Achèvement - 3ème trimestre de 2026.

Plan de paiement

Option 1 (60/40)

Option 2 (70/30)

Installations et équipement dans la maison

Appartements entièrement meublés, électroménagers Smeg.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le centre-ville est célèbre pour ses complexes résidentiels de luxe et ses hôtels, offrant différentes options d'hébergement, qui sont adaptées à la fois à court terme, et à long terme. L'infrastructure du centre-ville est développée à un niveau élevé: restaurants avec des cuisines du monde entier, cafés, installations de divertissement et centres culturels, tels que l'Opéra de Dubaï. Il est remarquable, que la région est entourée de parcs pittoresques et de promenades, créant l'atmosphère confortable pour les promenades et les loisirs. La sécurité et la propreté sont les aspects importants qui rendent le centre-ville attrayant pour la vie. Grâce à un réseau de transports en commun bien développé, y compris le métro et les tramways, se déplacer dans la ville devient facile et pratique. Au total, le centre-ville est un endroit, combinant modernité, confort et variété d'opportunités pour les loisirs et les affaires, le makin idéal.