Complexe résidentiel Aark Terraces

Nom du projet - Terrasses Aark

Développeur - Aark Developers LLC

Total des unités - 131 appartements

Parking - 1 Parking par unité

Achèvement prévu Date - Décembre 2027

Propriété - Propriété exclusive pour toutes les nationalités

Frais de service estimés - 12-16 AED par carré Ft.

Ameublement - Semi meublé

Configuration du bâtiment - Sous-sol + Rez-de-chaussée + 11 étages

Type de propriété - Résidences urbaines de luxe avec jacuzzi privé



Découvrez Aark Terraces, le dernier chef-d'œuvre résidentiel de Aark Developers, situé au cœur du Dubailand, l'une des communautés les plus dynamiques et en croissance rapide de Dubaï. Offrant une collection raffinée d'appartements de 1 et 2 chambres, Aark Terraces est conçu pour une vie moderne avec des intérieurs élégants et des jacuzzis privés dans certains logements. Avec un total de 131 résidences soigneusement conçues, ce projet allie confort, luxe, et la promesse d'un style de vie dynamique dans l'une des destinations les plus recherchées de la ville.

Dubai Land Residence Complex bénéficie d'un emplacement privilégié avec une connectivité sans faille aux grandes autoroutes, y compris Sheikh Mohammed bin Zayed Road (E311), Al Ain Road (E66) et Emirates Road (E611). Sa position stratégique offre aux résidents un accès rapide et pratique au centre-ville de Dubaï, à l'aéroport international de Dubaï et à une foule de monuments emblématiques à travers la ville.

Détendez-vous dans le style des terrasses Aark, où les eaux sereines rencontrent des salons en plein air élégants. Que vous vous baigniez sous le soleil, que vous profitiez d'un moment tranquille dans une cabane privée ou que vous partagiez des rires à la cheminée, chaque détail est conçu pour une détente sans effort. Expérience de la vie côtière redéfinie.

Découvrez l'équilibre parfait entre luxe et nature. Plongez dans la tranquillité de la verdure luxuriante, des cabanes élégantes et une magnifique piscine à débordement.

Des salles de jeux imaginatives aux murs d'escalade interactifs et aux espaces sociaux engageants, c'est là que les familles se réunissent, et la curiosité des enfants ne connaît pas de limites.

Aark Terraces vous accueille avec un chef-d'œuvre de luxe où le marbre, les accents d'or et le design sur mesure créent une ambiance de raffinement raffiné.

Un espace où chaque détail reflète l'excellence – des intérieurs sophistiqués, des finitions sur mesure, et une ambiance qui respire le raffinement contemporain. C'est plus qu'une maison, c'est une déclaration.