Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Résidentiel
  4. Appartements à plusieurs niveaux
  5. Terrasse

avec terrasse Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Émirats arabes unis

;
Doubaï
13
Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 391 m²
Duplex ultra luxueux au rez-de-chaussée avec une vaste terrasse, piscine privée et accès à d…
$6,15M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Émirats arabes unis

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller