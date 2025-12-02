Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
près du club de golf Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Émirats arabes unis

Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 188 m²
Sol 3/9
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$1,35M
