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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Doubaï, Émirats arabes unis

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17 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 810 m²
Duplex de classe mondiale au rez-de-chaussée avec une vaste terrasse, un jardin privé, une p…
$13,42M
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 518 m²
Sol 1
Un immense duplex haut de gamme avec piscine privée et terrasse, accès à des équipements hau…
$4,41M
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 391 m²
Duplex ultra luxueux au rez-de-chaussée avec une vaste terrasse, piscine privée et accès à d…
$6,15M
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OneOne
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 311 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,19M
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Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 450 m²
Sol 2/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$3,17M
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 283 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,82M
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 278 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,95M
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 282 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,98M
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 287 m²
Sol 2/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,02M
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Sol 42/42
Damac bay by cavalli (SKY HIGH LUXURY) DAMAC Bay is a new residential development that co…
Prix ​​sur demande
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Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 346 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,43M
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 293 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,98M
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 286 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,01M
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 308 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,17M
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 332 m²
Sadaf 2 Category: Duplex District: JBR Bedrooms: 4 Bathrooms: 4 Type: View of the pie…
$1,77M
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Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 449 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$3,16M
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 289 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,03M
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Caractéristiques des propriétés en Doubaï, Émirats arabes unis

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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