  2. Émirats arabes unis
  3. Résidentiel
  4. Appartements à plusieurs niveaux
  5. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à plusieurs niveaux à vendre en Émirats arabes unis

Doubaï
13
3 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 2
Mamsha Al Saadiyat offers exclusive homes in an unparalleled location, you can be hitting th…
$859,891
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 332 m²
Sadaf 2 Category: Duplex District: JBR Bedrooms: 4 Bathrooms: 4 Type: View of the pie…
$1,77M
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Sol 42/42
Damac bay by cavalli (SKY HIGH LUXURY) DAMAC Bay is a new residential development that co…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
