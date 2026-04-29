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Hôtels à vendre en Zatoka, Ukraine

propriété commerciale
4
1 propriété total trouvé
Hôtel 250 m² dans Zatoka, Ukraine
Hôtel 250 m²
Zatoka, Ukraine
Surface 250 m²
37533 Je vendrai un centre de loisirs à Zatoka avec un terrain. Situé près de la baie. Il y …
$160,000
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