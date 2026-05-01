Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Pivdenne
  4. Commercial
  5. Fabrication

Bâtiments de fabrication en Pivdenne, Ukraine

;
Fabrication Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Fabrication 1 500 m² dans Pivdenne, Ukraine
Fabrication 1 500 m²
Pivdenne, Ukraine
Surface 1 500 m²
Un complexe de fabrication générique avec une région terrestre supplémentaire Local: m. Sud…
$1,45M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller