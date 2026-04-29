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Restaurants à vendre en Rozdilna, Ukraine

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Restaurant 100 m² dans Rozdilna, Ukraine
Restaurant 100 m²
Rozdilna, Ukraine
Surface 100 m²
Une proposition unique ! Café au centre du monde Pour monter à la vente du café agrémenté d'…
$355,000
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