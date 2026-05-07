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Loyer mensuel de des bureaux en Odessa, Ukraine

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88 propriétés total trouvé
Bureau 165 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 165 m²
Odessa, Ukraine
Surface 165 m²
27305. Bureau à louer dans le centre-ville. Complexe résidentiel Star d'Ellada. Superficie t…
$1,650
par mois
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Bureau 50 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 50 m²
Odessa, Ukraine
Surface 50 m²
17601 Un local dans le centre-ville est disponible à la location. Un local de bureau d'une …
$400
par mois
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Bureau 538 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 538 m²
Odessa, Ukraine
Surface 538 m²
L'ancien bureau sur le boulevard français, le 1er étage, le Clag "Sigurd Hall" -- le format …
$13
par mois
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Agence
BPS Consulting
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English, Русский, Українська
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Bureau 66 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 66 m²
Odessa, Ukraine
Surface 66 m²
30239. Louer SANS COMMISSION dans la 39ème perle, un centre d'affaires moderne sur le boulev…
$662
par mois
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Bureau 101 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 101 m²
Odessa, Ukraine
Surface 101 m²
30241. Je louerai un bureau dans le centre commercial de Kadorr sur Genuezskaya sans commiss…
$1,512
par mois
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Bureau 710 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 710 m²
Odessa, Ukraine
Surface 710 m²
Le bureau où l'équipe travaille paisiblement même quand la déconnexion est de 710 m au carré…
$2,840
par mois
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BPS Consulting
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Bureau 265 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 265 m²
Odessa, Ukraine
Surface 265 m²
25842. Bureau à louer sur l'avenue Shevchenko. Superficie totale 265 m2. Rénové en couleurs …
$2,900
par mois
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Bureau 66 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 66 m²
Odessa, Ukraine
Surface 66 m²
30238. Rent WITHOUT COMMISSION in the 39th pearl, a modern business center on French Bouleva…
$658
par mois
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Bureau 90 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 90 m²
Odessa, Ukraine
Surface 90 m²
17602 Un local dans le centre-ville est disponible à la location. Un local de type bureau a…
$720
par mois
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Bureau 80 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 80 m²
Odessa, Ukraine
Surface 80 m²
18363. Locaux à louer sur la rue B. Arnautskaya. Les locaux sont situés au premier étage d'u…
$610
par mois
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Bureau 221 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 221 m²
Odessa, Ukraine
Surface 221 m²
24714. Je louerai un bureau dans le centre-ville sur Grecheskaya Street. Centre d'affaires P…
$3,315
par mois
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Bureau 195 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 195 m²
Odessa, Ukraine
Surface 195 m²
26645. Je louerai un bureau sur Bolshaya Arnautskaya. Entrée avant et trois fenêtres avant. …
$1,950
par mois
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Bureau 145 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 145 m²
Odessa, Ukraine
Surface 145 m²
30242. Je louerai un bureau dans le centre commercial de Kadorr sur Genuezskaya sans commiss…
$2,165
par mois
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Bureau 650 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 650 m²
Odessa, Ukraine
Surface 650 m²
30890. Je vais remettre un bureau d'une superficie de 650 m2. Dans la rue. Bazar. Système de…
$6,500
par mois
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Bureau 120 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 120 m²
Odessa, Ukraine
Surface 120 m²
17594. Un local dans le centre-ville est disponible à la location. Un local de bureaux d'un…
$960
par mois
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Bureau 97 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 97 m²
Odessa, Ukraine
Surface 97 m²
30232. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires "Kadorr" sur le boulevard français. Le…
$1,162
par mois
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Bureau 605 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 605 m²
Odessa, Ukraine
Surface 605 m²
27460 Bureau à louer dans un centre d'affaires sur la rue Bunina. Tout le premier étage est …
$7,260
par mois
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Bureau 45 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 45 m²
Odessa, Ukraine
Surface 45 m²
15585 Bureau à louer dans le centre d'affaires "Dvorets Kamo". Belle entrée de façade. Répar…
$450
par mois
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Bureau 105 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 105 m²
Odessa, Ukraine
Surface 105 m²
30280. Je louerai un bureau de 104,4 m2 dans le centre d'affaires sur Uspenskaya. Il est pré…
$1,305
par mois
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Bureau 91 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 91 m²
Odessa, Ukraine
Surface 91 m²
30287. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires de Kadorr City Mall sur Genuezskaya. P…
$1,368
par mois
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Bureau 64 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 64 m²
Odessa, Ukraine
Surface 64 m²
30272. Je louerai un bureau de 64,2 m2 dans le centre d'affaires sur Uspenskaya. Il est prév…
$800
par mois
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Bureau 50 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 50 m²
Odessa, Ukraine
Surface 50 m²
15584 Locaux loués dans le centre d'affaires "Dvorets Kamo" au 1er étage, cour. Réparations …
$500
par mois
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Bureau 59 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 59 m²
Odessa, Ukraine
Surface 59 m²
30589. Je louerai une chambre lumineuse avec vitrage panoramique à Kadorr sur Ekaterinskaya.…
$680
par mois
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Bureau 50 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 50 m²
Odessa, Ukraine
Surface 50 m²
15621 Bureaux à louer dans le centre d'affaires "Dvorets Kamo". Zone prestigieuse, bon échan…
$500
par mois
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Bureau 64 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 64 m²
Odessa, Ukraine
Surface 64 m²
30336. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires Napoléon sur Uspenskaya. Superficie to…
$510
par mois
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Bureau 312 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 312 m²
Odessa, Ukraine
Surface 312 m²
18331. Facade sur la rue Yasnaya. Bureau récemment rénové. Superficie totale 312 m2. Deux sa…
$2,400
par mois
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Bureau 59 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 59 m²
Odessa, Ukraine
Surface 59 m²
30346. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires Napoléon sur Uspenskaya. Superficie to…
$730
par mois
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Bureau 200 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 200 m²
Odessa, Ukraine
Surface 200 m²
34890. Je louerai le bureau dans le centre d'affaires sur la rue Bolshaya Arnautskaya / Rish…
$1,185
par mois
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Bureau 79 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 79 m²
Odessa, Ukraine
Surface 79 m²
30331. Je louerai un bureau dans un centre d'affaires sur French Boulevard. Un bureau de typ…
$1,185
par mois
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Bureau 83 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 83 m²
Odessa, Ukraine
Surface 83 m²
30330. Je louerai un bureau dans un centre d'affaires sur French Boulevard. Un bureau de typ…
$1,235
par mois
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