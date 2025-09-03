Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Raion
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Odesa Raion, Ukraine

Odessa
1149
Lymanka
244
Velykodolynske
12
Tchornomorsk
6
1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Lymanka, Ukraine
Maison 6 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 000 m²
Nombre d'étages 4
House – Suvignon -2, 25 hundred square meters, S - 2000M2 luxury and status, garage - 100 m2…
$3,76M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Odesa Raion, Ukraine

avec Garage
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller