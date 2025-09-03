Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Raion
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Odesa Raion, Ukraine

Odessa
1149
Lymanka
244
Velykodolynske
12
Tchornomorsk
6
1 677 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Burlacha Balka, Ukraine
Maison 2 chambres
Burlacha Balka, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 30 m²
Sol 1/1
19257 Une maison est à vendre à Burlachaya Balka, quartier Sauvignon. Maison 30 m² Condition…
$35,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 5 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 5 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 260 m²
Sol 1/2
15262 Selling a first-line house with panoramic sea views. The house is equipped with all ne…
$700,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 5 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 5 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 633 m²
Sol 1/3
9999. . . We offer for sale 3 - storey house in an elite village „ Royal Gardens ”on a Frenc…
$1,80M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
AdriastarAdriastar
Maison 9 chambres dans Fontanka, Ukraine
Maison 9 chambres
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 9
Surface 180 m²
Sol 1/3
30115 Vente d'une maison permanente près de la mer avec un terrain de 8 ares Superficie tota…
$188,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 53 m²
Sol 2/3
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous aurez les meilleurs avocats, la sécuri…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Lymanka, Ukraine
Maison 2 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 70 m²
Sol 1/2
№ 2302. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
$30,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 4 chambres dans Fontanka, Ukraine
Maison 4 chambres
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 180 m²
Sol 1/2
15889 Selling a 2-storey house with a plot of 6 acres. The house is equipped with furniture …
$270,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 5 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 5 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 100 m²
A vendre maison de trois étages avec la réparation de l'auteur, Sauvignon, 423 jetée, a son …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 58 m²
Sol 1/1
№ 6191. . . We offer for sale a house on Tairov on the street. Kostandi. The total area of 5…
$112,999
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 4 chambres dans Lymanka, Ukraine
Maison 4 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 260 m²
Sol 1/2
10011. Sauvignon ZhSK Lusdorf, st. Lazurny / Coral The house was built using expensive build…
$335,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 132 m²
Nombre d'étages 2
Maison privée 2 étages, cour et garage, 3 climatiseurs, garage 25 kV.m. Jeep va bien. Garage…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 5 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 230 m²
Sol 14/24
Nouvelle maison à Leski. La lumière et l'eau sont sur le site. Il a rempli la fondation sous…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Lymanka, Ukraine
Maison 4 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 130 m²
Sol 1/2
23692 Vente d'une nouvelle maison confortable à deux étages à Chervony Khutor. Superficie to…
$130,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 3 chambres dans Lymanka, Ukraine
Maison 3 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 266 m²
Sol 1/2
16938 En vente une maison moderne de deux étages sur 10 acres dans une ville de chalet fermé…
$270,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 170 m²
Sol 1/1
19641 Je propose à la vente une maison spacieuse sur Fontana. Superficie totale 170 m² Toute…
$150,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 3 chambres dans Lymanka, Ukraine
Maison 3 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 123 m²
Sol 1/1
29552 Vente d'une maison neuve dans une communauté de chalets fermée dans la rue. Confortabl…
$240,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 60 m²
Une maison en face de la mer !! Excellente option pour la vie et les affaires. Construit en …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
Sol 1/1
27306 Vente d'une maison avec sa propre cour à Slobodka. La maison est construite en coquill…
$51,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 160 m²
Sol 1/2
12144 Two-story house on Fontana. The plot is in the correct form. The house is equipped wit…
$450,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 3 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 3 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 145 m²
Sol 1/1
25179 Je proposerai une nouvelle maison dans le centre de Nerubaysky. Superficie totale 145 …
$95,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 2 chambres dans Lymanka, Ukraine
Maison 2 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 1/2
21767 Une maison en bord de mer à Sauvignon est à vendre. Superficie totale 60 m² Des répara…
$39,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 3 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 3 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 61 m²
Sol 1/1
30867 Une maison confortable est atteinte dans la banlieue d'Odessa. La maison comprend troi…
$28,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 52 m²
Sol 1/1
№ 4537. . . House for sale in 3 - trans. Famous. The total area of 52 sq.m. Living condition…
$29,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 3 chambres dans Korsuntsi, Ukraine
Maison 3 chambres
Korsuntsi, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 170 m²
Sol 1/2
13208 Vente d'une maison avec une nouvelle rénovation design. La maison est équipée des appa…
$195,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 7 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 7 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 7
Surface 208 m²
Voulez-vous vivre dans une belle et confortable maison où tout est pensé au plus petit détai…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 245 m²
Maison de 2 étages à Kryzhanivka avec vue sur la mer pour une grande famille. Au premier éta…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 169 m²
Sol 3/18
La maison de Fontanka est neuve. Situé sur le 1-niveau: 3 chambres, cuisine-studio, dressing…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 5 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 200 m²
Sol 1/2
10521. . . We offer for sale 2 - x floor house on Cheryomushki. The total area of 200 sq.m. …
$200,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 110 m²
Sol 1/3
No. 3751. I will sell a new, separately standing house with a garage on Cheryomushki. Total…
$73,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Maison 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 200 m²
Sol 3/9
Maison en Lumière. État de vie
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Odesa Raion, Ukraine

avec Garage
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller