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Bureaux à vendre en Odesa Urban Hromada, Ukraine

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Odessa
120
139 propriétés total trouvé
Bureau 45 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 45 m²
Odessa, Ukraine
Surface 45 m²
37926 Vente de bureaux à Kadorr City, 62 Pearls Centre d'affaires dans la rue. Krasnov Nous…
$59,000
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Bureau 42 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 42 m²
Odessa, Ukraine
Surface 42 m²
23143 Je vendrai des locaux pour un bureau, une école de développement, une école de langue …
$27,300
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Bureau 770 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 770 m²
Odessa, Ukraine
Surface 770 m²
8295. Nous vous proposons à la vente, un bâtiment indépendant de 2 étages, nouvelle construc…
$770,000
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TekceTekce
Bureau 58 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 58 m²
Odessa, Ukraine
Surface 58 m²
11171 Je vendrai le quartier commerçant du complexe résidentiel de Graf au Pédagogique. Supe…
$105,000
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Bureau 97 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 97 m²
Odessa, Ukraine
Surface 97 m²
36158. L'espace bureau sur Novoselsky Street est à vendre. Superficie totale de 97 m2. Une …
$42,500
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Bureau 33 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 33 m²
Odessa, Ukraine
Surface 33 m²
13306. Bureau en vente dans un nouveau complexe résidentiel "ItTown" de la société Espace da…
$42,500
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Bureau 65 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 65 m²
Odessa, Ukraine
Surface 65 m²
Une entreprise préparée qui rapporte un revenu stable le premier jour suivant l'entente. Pri…
$82,939
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BPS Consulting
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Bureau 50 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 50 m²
Odessa, Ukraine
Surface 50 m²
No 5496. Un bureau près du parc Shevchenko est proposé à la vente. Superficie totale de 50 m…
$45,000
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Bureau 277 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 277 m²
Odessa, Ukraine
Surface 277 m²
20406 Vente de bureaux dans le Centre. Des rénovations majeures. Salle ouverte. Il y a des c…
$375,000
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Bureau 700 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 700 m²
Odessa, Ukraine
Surface 700 m²
Le bureau de l'entreprise pour l'échelle au cœur même d'Odessa est un nouveau centre d'affai…
$3,200
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Bureau 45 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 45 m²
Odessa, Ukraine
Surface 45 m²
Vente de Farad à Odessa Centre (45 m 2, 3 min de Shevenka Park) Position: Le centre idéal d'…
$75,000
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Bureau 142 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 142 m²
Odessa, Ukraine
Surface 142 m²
32971 La façade de la nouvelle maison Superficie totale : 142m2 Premier étage. Ensemble Sta…
$320,000
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Bureau 65 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 65 m²
Odessa, Ukraine
Surface 65 m²
22175 A vendre est un local au 1er étage dans le complexe résidentiel 63 Zhemchuzhina. Entré…
$169,000
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Bureau 181 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 181 m²
Odessa, Ukraine
Surface 181 m²
20688 Je propose à la vente une façade pour une utilisation gratuite. Situé au cœur d'Odessa…
$290,000
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Bureau 53 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 53 m²
Odessa, Ukraine
Surface 53 m²
34700. En vente locaux en LCD Aquarelle 4, ce qui en fait une excellente option pour les aff…
$46,000
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Bureau 35 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 35 m²
Odessa, Ukraine
Surface 35 m²
31126. Un excellent bureau pour les affaires, ainsi qu'à la location. Complètement prêt, cli…
$32,000
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Bureau 570 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 570 m²
Odessa, Ukraine
Surface 570 m²
No 1257. Nous vous proposons à la vente un bureau de représentation au coeur de la ville sur…
$950,000
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Bureau 39 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 39 m²
Odessa, Ukraine
Surface 39 m²
11169 Je vendrai une zone de vente au détail dans l'immeuble résidentiel "Graf" sur pédagogi…
$50,000
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Bureau 148 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 148 m²
Odessa, Ukraine
Surface 148 m²
18043 A vendre dans une maison neuve à Arcadia. Superficie totale de 148 m2. Planification -…
$150,200
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Bureau 161 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 161 m²
Odessa, Ukraine
Surface 161 m²
16423 Je vendrai une chambre individuelle non résidentielle d'une superficie de 161 mètres c…
$120,000
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Bureau 59 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 59 m²
Odessa, Ukraine
Surface 59 m²
27427. A vendre est un appartement de trois pièces dans une maison en briques dans la rue. S…
$43,000
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Bureau 90 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 90 m²
Odessa, Ukraine
Surface 90 m²
37823. Je vendrai des locaux commerciaux dans un nouveau centre d'affaires sur la rue Sofiev…
$85,000
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Bureau 99 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 99 m²
Odessa, Ukraine
Surface 99 m²
15834 Je vendrai les locaux de Kotovsky. Salle 99 m2 Bonne réparation. Situé dans le nouveau…
$139,000
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Bureau 92 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 92 m²
Odessa, Ukraine
Surface 92 m²
4802. Je vous propose des locaux à vendre dans la rue Artillery. Surface totale de 92 m2. Il…
$75,000
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Bureau 222 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 222 m²
Odessa, Ukraine
Surface 222 m²
10346. Nous vous proposons à la vente un bâtiment administratif séparé sur la rue Novikov. S…
$170,000
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Bureau 368 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 368 m²
Odessa, Ukraine
Surface 368 m²
30939 un local commercial sont vendus dans un centre-ville animé sur la rue Malaya Arnautska…
$290,000
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Bureau 3 789 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 3 789 m²
Odessa, Ukraine
Surface 3 789 m²
18198 Bâtiment à vendre dans le centre-ville. 10 étages, surface totale 3789m2. Dans un état…
$7,00M
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Bureau 603 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 603 m²
Odessa, Ukraine
Surface 603 m²
No 5646. Nous vous proposons à la vente un immeuble indépendant près de l'aéroport d'Odessa.…
$470,000
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Bureau 420 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 420 m²
Odessa, Ukraine
Surface 420 m²
19967 Nous offrons à la vente des bureaux dans le complexe d'élite "Karkashadze Maisons". La…
$200,000
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Bureau 128 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 128 m²
Odessa, Ukraine
Surface 128 m²
21641 Vente de bureaux dans le complexe résidentiel d'Orion dans la rue. Littéraire. Surface…
$128,000
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