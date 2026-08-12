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Hôtels à vendre en Odesa Urban Hromada, Ukraine

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Odessa
37
48 propriétés total trouvé
Hôtel 270 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 270 m²
Odessa, Ukraine
Surface 270 m²
9570 Nous offrons à la vente une entreprise prête à l'emploi dans le centre d'Odessa sur la …
$420,000
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Hôtel 475 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 475 m²
Odessa, Ukraine
Surface 475 m²
36918 A vendre maison de deux étages sur la rue Lviv, d'une superficie totale de 475 m2 sur …
$430,000
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Hôtel 900 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 900 m²
Odessa, Ukraine
Surface 900 m²
No5507. Je vendrai une maison de 4 étages à Arcadia. Superficie totale de 900 m2. Il est pré…
$650,000
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TekceTekce
Hôtel 40 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 40 m²
Odessa, Ukraine
Surface 40 m²
33056 Appartements à vendre à Maristella Marine Residence. La superficie totale est de 40 mè…
$145,000
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Hôtel 700 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 700 m²
Odessa, Ukraine
Surface 700 m²
3348. Nous vous proposons à la vente un bâtiment indépendant de 3 étages avec une entreprise…
$1,20M
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Hôtel 149 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 149 m²
Odessa, Ukraine
Surface 149 m²
3581. Nous vous proposons à la vente un mini hôtel près de la place grecque. Surface totale …
$200,000
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Hôtel 100 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 100 m²
Odessa, Ukraine
Surface 100 m²
11692. A vendre un mini hôtel avec 5 chambres dans le complexe résidentiel "Acapulno-2". Cha…
$153,000
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Hôtel 176 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 176 m²
Odessa, Ukraine
Surface 176 m²
No 3361. Nous vous proposons des appartements à vendre dans le complexe hôtelier "Maristella…
$281,600
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Hôtel 1 600 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 1 600 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 600 m²
N° 1319 Nous offrons à la vente une entreprise hôtelière finie à Arcadia dans la rue. Kamani…
$1,60M
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Hôtel 100 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 100 m²
Odessa, Ukraine
Surface 100 m²
33073. Je vends le sauna au centre. Superficie totale de 100 m2. L'entrée avant. APERÇU. Il …
$80,000
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Hôtel 500 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 500 m²
Odessa, Ukraine
Surface 500 m²
9265. Nous vous proposons à la vente un hôtel prêt à l'emploi au cœur d'Odessa, à 2 minutes …
$550,000
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Hôtel 171 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 171 m²
Odessa, Ukraine
Surface 171 m²
9166. Nous offrons à la vente 3 chambres d'hôtel dans l'hôtel et complexe d'appartements "Ma…
$450,000
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Hôtel 511 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 511 m²
Odessa, Ukraine
Surface 511 m²
No 3318. Nous vous proposons à la vente le complexe hôtelier fini d'appartements "Arcadia Go…
$1,50M
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Hôtel 260 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 260 m²
Odessa, Ukraine
Surface 260 m²
3349. Nous offrons à la vente une chambre avec une entreprise hôtelière prête à l'emploi dan…
$550,000
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Hôtel 300 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 300 m²
Odessa, Ukraine
Surface 300 m²
No 3372. Nous vous proposons à la vente un nouvel hôtel opérationnel dans le bloc de la plac…
$500,000
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Hôtel 3 000 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 3 000 m²
Odessa, Ukraine
Surface 3 000 m²
N° 2270. Nous vous proposons à la vente le complexe immobilier de l'hôtel et le bureau sur 1…
$3,00M
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Hôtel 4 883 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 4 883 m²
Odessa, Ukraine
Surface 4 883 m²
N° 1329. Nous vous proposons à la vente un hôtel de trois étages dans un endroit pittoresque…
$9,50M
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Hôtel 235 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 235 m²
Odessa, Ukraine
Surface 235 m²
30535. Vente d'un mini-hôtel dans un nouveau complexe dans la région de Chernomorskaya. Supe…
$260,000
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Hôtel 171 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 171 m²
Odessa, Ukraine
Surface 171 m²
3331. ..Je vendrai des appartements à MARISTELLA, avec une superficie totale de 171 m2, Kras…
$350,000
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Hôtel 500 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 500 m²
Odessa, Ukraine
Surface 500 m²
No 1275 Nous vous proposons à la vente un nouvel hôtel de 3 étages. Levanevsky. Superficie t…
$1,20M
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Hôtel 257 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 257 m²
Odessa, Ukraine
Surface 257 m²
27328. Vente d'appartements 3 niveaux à Arcadia. Au rez-de-chaussée il y a un salon conforta…
$490,000
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Hôtel 130 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 130 m²
Odessa, Ukraine
Surface 130 m²
23855. Vendre une auberge existante comme une entreprise prête sur la place. Sobornaya. Conç…
$189,000
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Hôtel 750 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 750 m²
Odessa, Ukraine
Surface 750 m²
7997. Nous vous proposons à la vente un nouvel hôtel indépendant de 4 étages dans la zone de…
$360,000
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Hôtel 200 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 200 m²
Odessa, Ukraine
Surface 200 m²
12169. Mini hôtel de 8 chambres dans la zone de 411 Batteries. Immeuble indépendant de 200 m…
$155,000
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Hôtel 40 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 40 m²
Odessa, Ukraine
Surface 40 m²
33057 Appartements à vendre à Maristella Marine Residence. La superficie totale est de 40 mè…
$145,000
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Hôtel 224 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 224 m²
Odessa, Ukraine
Surface 224 m²
6855. Nous vous proposons à la vente Appart-hôtel dans la zone la plus rentable de la ville …
$290,000
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Hôtel 360 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 360 m²
Odessa, Ukraine
Surface 360 m²
No 1282. Nous offrons un hôtel à vendre. Kotowski dans la rue. Route du Sud. Bord de mer. Su…
$120,000
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Hôtel 1 899 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 1 899 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 899 m²
9849. . . Nous offrons un complexe hôtelier avec 10 c. à soupe à vendre. C'est Fontana. Fabr…
$6,00M
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Hôtel 420 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 420 m²
Odessa, Ukraine
Surface 420 m²
No 3459. Nous vous proposons à la vente un immeuble indépendant de 2 étages, transformé en h…
$820,000
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Hôtel 5 000 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 5 000 m²
Odessa, Ukraine
Surface 5 000 m²
36765 Complexe hôtelier exclusif par la mer - un espace de confort, de statut et de revenu s…
$6,00M
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