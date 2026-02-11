Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Zakharivka, Ukraine

4 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Zakharivka, Ukraine
Maison 3 chambres
Zakharivka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 134 m²
Sol 1/1
$67,500
Maison 3 chambres dans Zakharivka, Ukraine
Maison 3 chambres
Zakharivka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 140 m²
Sol 1/1
$70,000
Maison 3 chambres dans Zakharivka, Ukraine
Maison 3 chambres
Zakharivka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 140 m²
Sol 1/1
$70,000
Otium DevelopmentOtium Development
Maison 3 chambres dans Zakharivka, Ukraine
Maison 3 chambres
Zakharivka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 150 m²
Sol 1/1
$75,000
