Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Serik
  4. Location longue durée
  5. Duplex

Loyer mensuel de duplex en Serik, Turquie

1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Serik, Turquie
Duplex 3 chambres
Serik, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 2/2
Appartement duplex meublé de 3 chambres à louer dans le quartier de Belek, Antalya Cet appar…
$900
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller