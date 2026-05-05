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Loyer mensuel d'un bien une villa avec vue sur la montagne en Turquie

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Région Égéenne
6
Mugla
6
Bodrum
5
2 propriétés total trouvé
villa de 3 chambres dans Kalkan, Turquie
villa de 3 chambres
Kalkan, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Villa individuelle spacieuse et lumineuse à louer à Kaş Kalkan Mavi Manzara, situé sur la co…
$14,588
par mois
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Villa 4 chambres dans Fethiye, Turquie
Villa 4 chambres
Fethiye, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
Villa de luxe avec jetée sur l'île Knight Échapper à l'exclusivité à TEKCE Villa Knight Isla…
$55,294
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Turquie

avec Vue sur la mer
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