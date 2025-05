Complexe résidentiel Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey

La résidence se compose d'un bâtiment avec deux, trois chambres et duplex penthouses.

L'emplacement unique combiné avec la haute qualité de la construction, le design moderne et la gestion professionnelle garantiront un style de vie confortable.

Seuls des matériaux certifiés conformes aux normes internationales de qualité ont été utilisés dans la construction du complexe.

Caractéristiques des appartements

Caractéristiques de l'appartement: portes d'entrée en acier, portes intérieures MDF, plancher en céramique haut de gamme dans le couloir et la cuisine, un placard dans le couloir, cuisine équipée laquée, comptoir en granit dans la cuisine, mobilier intégré dans la salle de bains, carreaux en céramique haut de gamme dans la salle de bains, stratifié dans le salon et la chambre à coucher, projecteurs, décoration de plafond en plâtre, fenêtres en plastique PVC, sol en céramique sur le balcon, balançoires en verre et en aluminium.

Installations et équipement dans la maison

Autres commodités: gazebo, système satellite central, générateur, caméras de sécurité vidéo, portails automatiques à l'entrée, serrure de chiffrement à l'entrée, interphone vidéo, sauna, bain turc, et salle de loisirs.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe d'appartements moderne est bien situé dans la zone de station balnéaire d'Alanya, Mahmutlar. Une belle plage de sable et promenade paysagée sont à seulement 300 mètres de la résidence.

Infrastructure développée, proximité de divers objets culturels et communautaires, environnement vert avec des paysages de montagne, orangeraies et bananeraies seront appréciés par les vacanciers tranquilles et ceux qui préfèrent un mode de vie actif.