Complexe résidentiel Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.

Licence de location à court terme !

Appartements d'une chambre (1+1) 70 m2, façade sud, avec vue sur la mer dans le complexe Novus Sky.

Le complexe est situé à Alanya dans la région de Mahmutlar, sur la rue Barbaros, à 120 mètres de la mer.

Il y a tout ce dont vous avez besoin pour des loisirs et une résidence permanente à proximité, des magasins, des cafés, des restaurants, un arrêt de transports en commun est à distance de marche du complexe.

Tous les appartements sont loués avec des finitions de haute qualité, plomberie, kit cuisine.

Le complexe résidentiel est en construction sur un territoire de 3300 m2, se compose de deux blocs de 12 étages.

Principales caractéristiques:

Les appartements sont finis avec du plâtre

Plafonds suspendus décorés

Revêtement de sol avec céramique et marbre

Doubles murs avec isolation acoustique et thermique

Portes intérieures

Portes d'entrée blindées

Fenêtres avec double vitrage, PVC

Internet et système central par satellite

Cuisine intégrée avec comptoir en granit

Meubles intégrés dans les salles de bains, lavabo, toilettes suspendues, cabine de douche

Chaudière

Barres en aluminium + verre

Infrastructure:

Piscines extérieures pour adultes et enfants

Piscine intérieure

gazebos de détente et espace barbecue

Aire de jeux pour enfants

Parking couvert

Salle de fitness

Sauna

Bain turc (hamam)

Groupe électrogène

Territoire clôturé et gardé

Surveillance vidéo 24 heures sur 24

Gardien

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.