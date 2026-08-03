Appartement dans un nouvel immeuble Centric Istanbul

Centric Istanbul est l’un des projets d’investissement les plus prometteurs au cœur d’Istanbul, situé sur la dynamique Basin Express, l’un des principaux axes d’affaires et d’investissement de la ville. Le projet offre des vues attrayantes et bénéficie d’une proximité avec les aéroports ainsi qu’avec les principaux réseaux de transport, ce qui en fait un choix idéal aussi bien pour y vivre que pour travailler.
Centric Istanbul se distingue par ses appartements spacieux, son architecture contemporaine, ses infrastructures de loisirs complètes et ses services haut de gamme, offrant un cadre de vie confortable, moderne et luxueux.
Les avantages du projet
Emplacement stratégique sur la dynamique Basin Express, l’un des principaux quartiers d’affaires d’Istanbul.
Excellente accessibilité : À proximité des aéroports ainsi que des stations de Métrobus et de métro.
Appartements spacieux au design moderne, avec cuisines indépendantes et surfaces allant jusqu’à 234 m².
Vue partielle sur la mer de Marmara et sur le futur Canal d’Istanbul (Canal Istanbul).
Infrastructures de loisirs complètes : Espaces verts, piscine, hammam turc et installations sportives modernes.
À proximité des centres commerciaux et des hôtels de luxe, renforçant l’attrait du projet pour les investisseurs.
Éligible à l’obtention de la nationalité turque dans le cadre d’un investissement immobilier.
Fort potentiel d’investissement : Rendement estimé pouvant atteindre 35 % en deux ans.
Proche des universités, des écoles et des hôpitaux, ce qui en fait un excellent choix pour les familles.
Solutions de paiement flexibles, avec possibilité de règlement par échéances.