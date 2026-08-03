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Appartement dans un nouvel immeuble Centric Istanbul

, Turquie
depuis
$207,000
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ID: 39640
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/07/2026

Emplacement

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À propos du complexe

Centric Istanbul est l’un des projets d’investissement les plus prometteurs au cœur d’Istanbul, situé sur la dynamique Basin Express, l’un des principaux axes d’affaires et d’investissement de la ville. Le projet offre des vues attrayantes et bénéficie d’une proximité avec les aéroports ainsi qu’avec les principaux réseaux de transport, ce qui en fait un choix idéal aussi bien pour y vivre que pour travailler.

Centric Istanbul se distingue par ses appartements spacieux, son architecture contemporaine, ses infrastructures de loisirs complètes et ses services haut de gamme, offrant un cadre de vie confortable, moderne et luxueux.

Les avantages du projet

  • Emplacement stratégique sur la dynamique Basin Express, l’un des principaux quartiers d’affaires d’Istanbul.

  • Excellente accessibilité : À proximité des aéroports ainsi que des stations de Métrobus et de métro.

  • Appartements spacieux au design moderne, avec cuisines indépendantes et surfaces allant jusqu’à 234 m².

  • Vue partielle sur la mer de Marmara et sur le futur Canal d’Istanbul (Canal Istanbul).

  • Infrastructures de loisirs complètes : Espaces verts, piscine, hammam turc et installations sportives modernes.

  • À proximité des centres commerciaux et des hôtels de luxe, renforçant l’attrait du projet pour les investisseurs.

  • Éligible à l’obtention de la nationalité turque dans le cadre d’un investissement immobilier.

  • Fort potentiel d’investissement : Rendement estimé pouvant atteindre 35 % en deux ans.

  • Proche des universités, des écoles et des hôpitaux, ce qui en fait un excellent choix pour les familles.

  • Solutions de paiement flexibles, avec possibilité de règlement par échéances.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

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