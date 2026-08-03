Appartement dans un nouvel immeuble Centric Istanbul

Centric Istanbul est l’un des projets d’investissement les plus prometteurs au cœur d’Istanbul, situé sur la dynamique Basin Express, l’un des principaux axes d’affaires et d’investissement de la ville. Le projet offre des vues attrayantes et bénéficie d’une proximité avec les aéroports ainsi qu’avec les principaux réseaux de transport, ce qui en fait un choix idéal aussi bien pour y vivre que pour travailler.

Centric Istanbul se distingue par ses appartements spacieux, son architecture contemporaine, ses infrastructures de loisirs complètes et ses services haut de gamme, offrant un cadre de vie confortable, moderne et luxueux.

Les avantages du projet