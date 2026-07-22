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Appartement dans un nouvel immeuble Avenue Istanbul

Beylikduzu, Turquie
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ID: 38856
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Beylikduzu

À propos du complexe

Le projet The Avenue Istanbul est un prestigieux complexe résidentiel situé dans le quartier de Beylikdüzü à Istanbul, alliant luxe, modernité et vues panoramiques exceptionnelles sur la mer de Marmara.

The Avenue Istanbul se distingue par son emplacement stratégique, à proximité des principaux axes routiers et des transports en commun, ce qui en fait un choix idéal aussi bien pour y vivre que pour investir. Le projet propose des infrastructures complètes, comprenant de vastes espaces verts et un centre commercial moderne.

Points forts du projet :

  • Vue panoramique sur la mer de Marmara.

  • Appartements de différentes superficies au design contemporain.

  • Installations sportives, comprenant des piscines et des centres de remise en forme.

  • Accès rapide à l'autoroute E5 et à la ligne de Metrobus.

  • Éligible à l'obtention de la citoyenneté turque.

  • Centre commercial avec de nombreux commerces.

  • Espaces dédiés aux enfants et jardins paysagers.

  • Système de sécurité et de vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7.

  • Parkings couverts et extérieurs réservés aux résidents.

  • Proximité des écoles, des universités et des hôpitaux.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Beylikduzu, Turquie
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Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

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