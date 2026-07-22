Appartement dans un nouvel immeuble Avenue Istanbul

Le projet The Avenue Istanbul est un prestigieux complexe résidentiel situé dans le quartier de Beylikdüzü à Istanbul, alliant luxe, modernité et vues panoramiques exceptionnelles sur la mer de Marmara.
The Avenue Istanbul se distingue par son emplacement stratégique, à proximité des principaux axes routiers et des transports en commun, ce qui en fait un choix idéal aussi bien pour y vivre que pour investir. Le projet propose des infrastructures complètes, comprenant de vastes espaces verts et un centre commercial moderne.
Points forts du projet :
Vue panoramique sur la mer de Marmara.
Appartements de différentes superficies au design contemporain.
Installations sportives, comprenant des piscines et des centres de remise en forme.
Accès rapide à l'autoroute E5 et à la ligne de Metrobus.
Éligible à l'obtention de la citoyenneté turque.
Centre commercial avec de nombreux commerces.
Espaces dédiés aux enfants et jardins paysagers.
Système de sécurité et de vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7.
Parkings couverts et extérieurs réservés aux résidents.
Proximité des écoles, des universités et des hôpitaux.