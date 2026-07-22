Appartement dans un nouvel immeuble Avenue Istanbul

Le projet The Avenue Istanbul est un prestigieux complexe résidentiel situé dans le quartier de Beylikdüzü à Istanbul, alliant luxe, modernité et vues panoramiques exceptionnelles sur la mer de Marmara.

The Avenue Istanbul se distingue par son emplacement stratégique, à proximité des principaux axes routiers et des transports en commun, ce qui en fait un choix idéal aussi bien pour y vivre que pour investir. Le projet propose des infrastructures complètes, comprenant de vastes espaces verts et un centre commercial moderne.

Points forts du projet :