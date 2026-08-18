Complexe résidentiel AARU SOLIS DALAMAN

Aaru Solis



Solis est un projet résidentiel moderne qui allie harmonieusement architecture intemporelle, confort exceptionnel et fonctionnalité réfléchie. Conçu avec soin au moindre détail, Solis incarne un nouveau standard de vie moderne. Situé dans l'un des quartiers résidentiels les plus prestigieux et recherchés de Dalaman, Solis offre un environnement de vie équilibré où le confort quotidien, la commodité et la qualité de vie se complètent naturellement. Avec une architecture moderne, une planification rationnelle et des espaces de vie soigneusement conçus, Solis offre un style de vie qui répond aux exigences d'aujourd'hui et se concentre sur les normes du futur.

Solis est un projet résidentiel moderne composé de 35 résidences situées dans quatre blocs séparés. Chaque détail du projet est pensé de manière à fournir un maximum de confort et de commodité dans la vie quotidienne.

Des balcons spacieux, des aménagements avec une lumière naturelle maximale et une organisation rationnelle des espaces intérieurs rendent chaque appartement à la fois fonctionnel et confortable.

Solis est une opportunité fiable et prometteuse pour une vie confortable et des investissements immobiliers à long terme dans l'un des quartiers résidentiels les plus attrayants de Dalaman.

Un projet résidentiel conçu pour prendre soin de votre confort

Principaux avantages du projet:

35 résidences résidentielles

2+1 appartement (deux chambres et salon)

* Des balcons spacieux

* Parking ouvert

* Pool commun

* Une zone paysagée

* Message de l'ascenseur

* Architecture moderne

* Isolation thermique efficace de la façade