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Complexe résidentiel AARU SOLIS DALAMAN

Dalaman, Turquie
depuis
$110,033
T.V.A.
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39
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ID: 39604
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Dalaman
  • Adresse
    Sumbul Sokak

À propos du complexe

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Русский Русский

Aaru Solis

Solis est un projet résidentiel moderne qui allie harmonieusement architecture intemporelle, confort exceptionnel et fonctionnalité réfléchie. Conçu avec soin au moindre détail, Solis incarne un nouveau standard de vie moderne. Situé dans l'un des quartiers résidentiels les plus prestigieux et recherchés de Dalaman, Solis offre un environnement de vie équilibré où le confort quotidien, la commodité et la qualité de vie se complètent naturellement. Avec une architecture moderne, une planification rationnelle et des espaces de vie soigneusement conçus, Solis offre un style de vie qui répond aux exigences d'aujourd'hui et se concentre sur les normes du futur.

Solis est un projet résidentiel moderne composé de 35 résidences situées dans quatre blocs séparés. Chaque détail du projet est pensé de manière à fournir un maximum de confort et de commodité dans la vie quotidienne.

Des balcons spacieux, des aménagements avec une lumière naturelle maximale et une organisation rationnelle des espaces intérieurs rendent chaque appartement à la fois fonctionnel et confortable.

Solis est une opportunité fiable et prometteuse pour une vie confortable et des investissements immobiliers à long terme dans l'un des quartiers résidentiels les plus attrayants de Dalaman.

Un projet résidentiel conçu pour prendre soin de votre confort

Principaux avantages du projet:

35 résidences résidentielles

2+1 appartement (deux chambres et salon)

* Des balcons spacieux

* Parking ouvert

* Pool commun

* Une zone paysagée

* Message de l'ascenseur

* Architecture moderne

* Isolation thermique efficace de la façade

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Localisation sur la carte

Dalaman, Turquie
Éducation
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Loisirs

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