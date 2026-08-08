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Aaru Residences

Turquie,
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Type de compagnie
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Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
1995
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Moins d'un mois
Langues
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English, Русский, Latviešu, Türkçe
Site web
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www.aaru.com.tr
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À propos du développeur

AARU est né des 30 ans et plus d'expertise de Yiğit Beton, réunissant qualité, confiance et vision dans le secteur de la construction.

Pour nous, la construction n'est pas seulement une construction en béton armé, mais l'art de créer des espaces de vie luxueux qui ajoutent de la valeur aux vies humaines.

AARU façonne aujourd'hui et demain des styles de vie avec des résidences, des villas, des appartements et des projets sur mesure – laissant derrière eux des monuments durables pour l'avenir.

Chez AARU, notre mission est de personnaliser la construction. Nous ne construisons pas simplement des maisons; nous créons des histoires et des souvenirs dans lesquels nous vivons.

  • Nous tirons notre force de la production interne et ne compromettons jamais la qualité.
  • Chaque projet est réalisé avec des principes de fiabilité et de durabilité.
  • Nous offrons à nos clients non seulement une résidence, mais un style de vie et de prestige.
Prestations de service

Domaines d'expertise de l'AARU:

  • Projets résidentiels
  • Appartements sur mesure
  • Villas de luxe
  • Développement de projets sur mesure

Dans les coulisses se dresse notre marque soeur forte, Yiğit Beton, avec plus de 30 ans d'expertise dans l'infrastructure, la fouille, le béton, la carrière de pierre et le marbre. Cela nous permet de garder la qualité sous contrôle à chaque étape de nos projets.

Dans nos constructions, nous utilisons fréquemment la technologie d'amélioration du sol du joint à réaction pour améliorer la durabilité et assurer les fondations les plus sûres.

Nos agents à l'étranger
Alina Pincuk
Alina Pincuk
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