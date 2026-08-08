À propos du développeur

AARU est né des 30 ans et plus d'expertise de Yiğit Beton, réunissant qualité, confiance et vision dans le secteur de la construction.

Pour nous, la construction n'est pas seulement une construction en béton armé, mais l'art de créer des espaces de vie luxueux qui ajoutent de la valeur aux vies humaines.

AARU façonne aujourd'hui et demain des styles de vie avec des résidences, des villas, des appartements et des projets sur mesure – laissant derrière eux des monuments durables pour l'avenir.

Chez AARU, notre mission est de personnaliser la construction. Nous ne construisons pas simplement des maisons; nous créons des histoires et des souvenirs dans lesquels nous vivons.