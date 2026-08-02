Appartement dans un nouvel immeuble Almis La Mer Dragos

Un emplacement stratégique à Maltepe pour un mode de vie urbain en bord de mer

Almis La Mer Dragos est situé à Maltepe (Cevizli), l'un des quartiers de la rive asiatique d'Istanbul bénéficiant d'importants projets de modernisation des infrastructures et de réaménagement du littoral. Sa proximité avec la gare Marmaray Cevizli et l'autoroute D100/E5 permet un accès rapide à Kadıköy, au centre-ville et à l'aéroport Sabiha Gökçen. Associé à des vues panoramiques sur la mer de Marmara et les îles des Princes, le projet offre un équilibre rare entre excellente connectivité et qualité de vie en bord de mer.

Des appartements variés et des équipements complets pour un cadre de vie privilégié

Le projet comprend deux tours résidentielles regroupant 692 appartements, allant des studios 0+1 aux appartements 2+1, répondant ainsi aux besoins des célibataires, des petites familles et des investisseurs à la recherche d'un fort potentiel locatif. Des jardins paysagers, une piscine, une salle de sport, des aires de jeux pour enfants et des espaces commerciaux intégrés créent un environnement résidentiel moderne et autonome. Les logements, prêts à être occupés, constituent également un excellent choix pour les acquéreurs souhaitant emménager immédiatement ou générer des revenus locatifs.

Une forte demande locative et un investissement durable

Grâce à son accès direct au Marmaray, à ses vues sur la mer et à sa proximité avec les centres commerciaux, les écoles et les hôpitaux, Almis La Mer Dragos bénéficie d'une demande locative constante. Le secteur Maltepe–Dragos demeure l'une des zones les plus stables de la rive asiatique d'Istanbul en matière de location, soutenue par une offre limitée de logements avec vue sur la mer et une demande résidentielle en constante progression. Ces atouts font du projet une excellente opportunité pour les investisseurs recherchant des revenus locatifs réguliers et une valorisation du capital à long terme.

Almis La Mer Dragos est un projet résidentiel contemporain situé à Maltepe (Cevizli), composé de deux tours abritant 692 appartements, des studios aux logements 2+1, entourés d'espaces verts soigneusement aménagés et offrant de magnifiques vues sur la mer.

Almis La Mer Dragos propose des vues panoramiques sur la mer de Marmara et les îles des Princes, des équipements sociaux complets, des parkings, des espaces commerciaux ainsi qu'une excellente accessibilité grâce au Marmaray et aux principaux axes routiers, ce qui en fait un choix idéal pour les familles comme pour les investisseurs.

Les 10 principaux avantages d'Almis La Mer Dragos