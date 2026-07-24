Appartement dans un nouvel immeuble Alya Konutları Merkezefendi

Le projet ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI est situé au cœur du quartier historique de Zeytinburnu, offrant un emplacement résidentiel d'exception. Il associe une architecture contemporaine à des intérieurs soigneusement conçus afin de créer des espaces de vie confortables, parfaitement adaptés au mode de vie moderne.

ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI allie confort et excellente accessibilité grâce à sa proximité avec le métro et le métrobus, permettant des déplacements rapides et pratiques dans toute la ville. Le projet propose également une large gamme d'équipements sociaux et de loisirs, ce qui en fait un choix idéal aussi bien pour les familles que pour les investisseurs.

Avantages :