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Appartement dans un nouvel immeuble Alya Konutları Merkezefendi

Zeytinburnu, Turquie
depuis
$264,048
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19
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ID: 38880
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Zeytinburnu

À propos du complexe

Le projet ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI est situé au cœur du quartier historique de Zeytinburnu, offrant un emplacement résidentiel d'exception. Il associe une architecture contemporaine à des intérieurs soigneusement conçus afin de créer des espaces de vie confortables, parfaitement adaptés au mode de vie moderne.

ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI allie confort et excellente accessibilité grâce à sa proximité avec le métro et le métrobus, permettant des déplacements rapides et pratiques dans toute la ville. Le projet propose également une large gamme d'équipements sociaux et de loisirs, ce qui en fait un choix idéal aussi bien pour les familles que pour les investisseurs.

Avantages :

  • Emplacement central au cœur du quartier historique de Zeytinburnu.

  • Architecture moderne avec des intérieurs confortables et élégants.

  • Accès facile au métro et au métrobus.

  • Large choix de configurations d'appartements, du 1+1 au 4+1, y compris des duplex.

  • Infrastructures sociales complètes, comprenant des piscines et une salle de sport.

  • Aires de jeux pour enfants et sentiers de promenade.

  • Proximité des centres commerciaux Marmara Forum et Forum Istanbul.

  • À proximité d'universités prestigieuses, notamment l'Université Technique Yıldız.

  • Système de sécurité 24h/24 et 7j/7 pour assurer la tranquillité des résidents.

  • Excellente opportunité d'investissement avec un fort potentiel de valorisation à long terme.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Zeytinburnu, Turquie
Éducation
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