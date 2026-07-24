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Appartement dans un nouvel immeuble Ağaoğlu Çekmeköy Park

Cekmekoy, Turquie
depuis
$521,156
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14
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ID: 38876
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Çekmeköy
  • Métro
    Çekmeköy (~ 900 m)
  • Métro
    Necip Fazıl (~ 500 m)

À propos du complexe

Ağaoğlu Çekmeköy Park est un projet résidentiel haut de gamme et une excellente opportunité d’acquérir un bien immobilier à Istanbul. Situé dans le quartier paisible de Çekmeköy, sur la rive asiatique de la ville, il allie nature, architecture contemporaine et accès direct au métro pour offrir un cadre de vie idéal aux familles.

Ağaoğlu Çekmeköy Park bénéficie d’un fort potentiel d’investissement grâce à son emplacement stratégique à proximité de l’Istanbul Financial Center et à ses infrastructures de luxe. Le projet est éligible à l’obtention de la citoyenneté turque par investissement immobilier ainsi qu’au permis de résidence en Turquie.

Caractéristiques du projet :

  • Emplacement privilégié : À proximité immédiate de la station de métro Çekmeköy.

  • Espaces verts généreux : De vastes jardins paysagers et espaces ouverts.

  • Large choix de logements : Appartements allant du 1+1 au 4+1.

  • Finitions haut de gamme : Matériaux de qualité supérieure et intérieurs modernes.

  • Infrastructures complètes : Piscines, spa, salle de sport et installations sportives.

  • Sécurité 24h/24 et 7j/7 : Résidence sécurisée avec système de vidéosurveillance.

  • Proximité du centre financier : Accès rapide à l’Istanbul Financial Center.

  • Vue sur la nature : Panoramas sur les forêts et les vastes espaces verts.

  • Cadre de vie familial : Environnement sûr, calme et propice à la vie de famille.

  • Fort potentiel d’investissement : Excellentes perspectives de valorisation et forte demande locative.

Pourquoi investir dans ce projet ?

Ağaoğlu Çekmeköy Park réunit un emplacement stratégique, un cadre de vie familial et une forte valeur d’investissement à long terme dans l’un des quartiers les plus prometteurs d’Istanbul.

  • Ce projet est éligible à l’obtention de la citoyenneté turque grâce à un investissement immobilier.

  • Il permet également d’obtenir un permis de résidence en Turquie par l’acquisition d’un bien immobilier.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Cekmekoy, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Transport
Loisirs

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