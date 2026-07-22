Appartement dans un nouvel immeuble Garden Istanbul

Le projet Garden Istanbul est situé sur la rive européenne d'Istanbul et s'étend sur une superficie de 120 000 m². Il comprend 11 immeubles, 796 logements et 29 commerces, alliant un mode de vie moderne au riche patrimoine historique et culturel de la ville.

Garden Istanbul (Bahçelievler) préserve le patrimoine historique du quartier, notamment une fontaine vieille de 555 ans et des arbres âgés de plus de 600 ans, offrant ainsi à ses résidents des logements modernes dans un environnement verdoyant, prestigieux et chargé d'histoire.

Les 10 principaux avantages du projet :