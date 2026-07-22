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Appartement dans un nouvel immeuble Garden Istanbul

Basaksehir, Turquie
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6
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ID: 38860
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Basaksehir

À propos du complexe

Le projet Garden Istanbul est situé sur la rive européenne d'Istanbul et s'étend sur une superficie de 120 000 m². Il comprend 11 immeubles, 796 logements et 29 commerces, alliant un mode de vie moderne au riche patrimoine historique et culturel de la ville.

Garden Istanbul (Bahçelievler) préserve le patrimoine historique du quartier, notamment une fontaine vieille de 555 ans et des arbres âgés de plus de 600 ans, offrant ainsi à ses résidents des logements modernes dans un environnement verdoyant, prestigieux et chargé d'histoire.

Les 10 principaux avantages du projet :

  • Emplacement stratégique à proximité des transports, des écoles et des hôpitaux.

  • Architecture moderne et de grande qualité.

  • Vastes espaces verts et jardins paysagers.

  • Infrastructures sociales et de loisirs complètes.

  • Système de sécurité et de vidéosurveillance performant fonctionnant 24h/24 et 7j/7.

  • Parkings couverts et extérieurs.

  • Commerces et services directement intégrés au complexe.

  • Systèmes intelligents de maison connectée (Smart Home).

  • Vues panoramiques sur la ville et les jardins.

  • Proximité des centres commerciaux et des grandes galeries marchandes.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

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Basaksehir, Turquie
Éducation
Loisirs

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