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Complexe résidentiel Turkish citizenship by investment!

Maltepe, Turquie
depuis
$460,000
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ID: 36540
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Maltepe
  • Métro
    Maltepe (~ 500 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Русский Русский

Nous vous présentons notre nouveau complexe situé dans le quartier de Maltepe.

Forfait appartement pour la citoyenneté turque:

  • Deux appartements: 1+1 et 1+1 pour 435.00 USU
  • Deux appartements: 2+1 et 1+1 pour 485.00 USU

Sur demande, nous enverrons une vidéo de nos clients achetant des appartements dans ce complexe avec notre entreprise pour la citoyenneté turque (nous traitons la transaction entière) !

Le complexe résidentiel se compose de deux blocs, avec des appartements à vendre allant de 1+1 et 2+1.

Le complexe est situé à Maltepe (12 minutes à pied de la promenade, 3 minutes à pied de la gare Cevizli Marmaray, 13 minutes à pied de la station de métro Esenkent (M4, relié à l'aéroport de Sabiha Gokcen).

Boutiques, cafés et restaurants, universités, écoles et hôpitaux sont à proximité.

Infrastructure:

  • Piscine extérieure
  • Barre de piscine
  • Sauna
  • Hammam turc
  • Gymnase
  • Jardins et chemins de randonnée
  • Aire de jeux pour enfants
  • Domaines sociaux
  • Salle de conférence
  • Salle de jeux
  • Salle de billard
  • Cinéma

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Localisation sur la carte

Maltepe, Turquie
Éducation
Soins de santé

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Durée du prêt, années
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