Complexe résidentiel Turkish citizenship by investment!

Nous vous présentons notre nouveau complexe situé dans le quartier de Maltepe.
Forfait appartement pour la citoyenneté turque:
Sur demande, nous enverrons une vidéo de nos clients achetant des appartements dans ce complexe avec notre entreprise pour la citoyenneté turque (nous traitons la transaction entière) !
Le complexe résidentiel se compose de deux blocs, avec des appartements à vendre allant de 1+1 et 2+1.
Le complexe est situé à Maltepe (12 minutes à pied de la promenade, 3 minutes à pied de la gare Cevizli Marmaray, 13 minutes à pied de la station de métro Esenkent (M4, relié à l'aéroport de Sabiha Gokcen).
Boutiques, cafés et restaurants, universités, écoles et hôpitaux sont à proximité.
Infrastructure:
Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.