Complexe résidentiel Turkish citizenship by investment!

Nous vous présentons notre nouveau complexe situé dans le quartier de Maltepe.

Forfait appartement pour la citoyenneté turque:

Deux appartements: 1+1 et 1+1 pour 435.00 USU

Deux appartements: 2+1 et 1+1 pour 485.00 USU

Sur demande, nous enverrons une vidéo de nos clients achetant des appartements dans ce complexe avec notre entreprise pour la citoyenneté turque (nous traitons la transaction entière) !

Le complexe résidentiel se compose de deux blocs, avec des appartements à vendre allant de 1+1 et 2+1.

Le complexe est situé à Maltepe (12 minutes à pied de la promenade, 3 minutes à pied de la gare Cevizli Marmaray, 13 minutes à pied de la station de métro Esenkent (M4, relié à l'aéroport de Sabiha Gokcen).

Boutiques, cafés et restaurants, universités, écoles et hôpitaux sont à proximité.

Infrastructure:

Piscine extérieure

Barre de piscine

Sauna

Hammam turc

Gymnase

Jardins et chemins de randonnée

Aire de jeux pour enfants

Domaines sociaux

Salle de conférence

Salle de jeux

Salle de billard

Cinéma

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.