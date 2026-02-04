Complexe résidentiel Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.

Studio dans le complexe Ilkem Rio 1 SPA
Nous offrons à la vente un studio au 4ème étage du nouveau complexe résidentiel de luxe Ilkem Rio 1, avec un rabais de 10 000 € par rapport au prix demandé par le développeur.
Emplacement et concept
Le complexe est situé dans le quartier Tomük de Mersin, à seulement 650 mètres de la plage. Le projet est conçu comme un hôtel moderne avec des équipements tout au long de l'année, ce qui en fait une option d'investissement idéale.
Caractéristiques complexes
Inclus dans le prix de l'appartement
Le prix comprend déjà une rénovation de qualité européenne et un équipement complet:
Infrastructure régionale
Toutes les commodités urbaines nécessaires sont situées à proximité du complexe:
Rentabilité et gestion
Missafir Management Company (analogue à (Turkish Airbnb) prend la gestion complète de la location:
Infrastructure interne du complexe
Comment en savoir plus
Pour des informations détaillées sur le projet, les modalités d'achat et les perspectives d'investissement, veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel.