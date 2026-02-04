Complexe résidentiel Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.

Studio dans le complexe Ilkem Rio 1 SPA

Nous offrons à la vente un studio au 4ème étage du nouveau complexe résidentiel de luxe Ilkem Rio 1, avec un rabais de 10 000 € par rapport au prix demandé par le développeur.

Emplacement et concept

Le complexe est situé dans le quartier Tomük de Mersin, à seulement 650 mètres de la plage. Le projet est conçu comme un hôtel moderne avec des équipements tout au long de l'année, ce qui en fait une option d'investissement idéale.

Caractéristiques complexes

Deux blocs de 8 étages sur une propriété gardée de 6 465 m2

512 appartements avec 1+0 et 1+1 plans d'étage

Date d'achèvement: T3 2026

Inclus dans le prix de l'appartement

Le prix comprend déjà une rénovation de qualité européenne et un équipement complet:

sols en céramique dans le couloir, salle de bains et balcons

sol stratifié dans les salons

mobilier intégré dans le couloir

Unités de cuisine MDF

salles de bains entièrement équipées

Plafonds en plâtre

porte d'entrée en acier

Unité TV

câblage de chauffage au gaz

Infrastructure régionale

Toutes les commodités urbaines nécessaires sont situées à proximité du complexe:

cafés, restaurants, bars

magasins et centres commerciaux

hôpitaux et pharmacies

parcs

banques

Arrêts des transports publics

Rentabilité et gestion

Missafir Management Company (analogue à (Turkish Airbnb) prend la gestion complète de la location:

Le propriétaire reçoit 70% du revenu

Frais de gestion : 30%

Rendement estimé: 10%–14% par an en euros

Tarif journalier moyen : de 43 € à 97 € (selon la saison)

Occupation moyenne: 65%

Revenu annuel: de 9 944 € à 13 453 €

ROI: ~5 ans (17%)

Infrastructure interne du complexe

Jardin tropical et aménagement paysager

Piscine extérieure

Piscine pour enfants

Restaurant et café

Gardien et jardinier

Gymnase

Sauna et hammam

Salle de jeux

Cinéma

Espace barbecue

Aire de jeux pour enfants

Chauffage au gaz

Groupe électrogène

Stationnement à vélo

Parking intérieur et extérieur

Sécurité et vidéosurveillance 24/7

Comment en savoir plus

Pour des informations détaillées sur le projet, les modalités d'achat et les perspectives d'investissement, veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel.