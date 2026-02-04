  1. Realting.com
Complexe résidentiel Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.

Erdemli, Turquie
depuis
$46,077
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
12
ID: 33251
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Erdemli

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Studio dans le complexe Ilkem Rio 1 SPA

Nous offrons à la vente un studio au 4ème étage du nouveau complexe résidentiel de luxe Ilkem Rio 1, avec un rabais de 10 000 € par rapport au prix demandé par le développeur.

Emplacement et concept

Le complexe est situé dans le quartier Tomük de Mersin, à seulement 650 mètres de la plage. Le projet est conçu comme un hôtel moderne avec des équipements tout au long de l'année, ce qui en fait une option d'investissement idéale.

Caractéristiques complexes

  • Deux blocs de 8 étages sur une propriété gardée de 6 465 m2
  • 512 appartements avec 1+0 et 1+1 plans d'étage
  • Date d'achèvement: T3 2026

Inclus dans le prix de l'appartement
Le prix comprend déjà une rénovation de qualité européenne et un équipement complet:

  • sols en céramique dans le couloir, salle de bains et balcons
  • sol stratifié dans les salons
  • mobilier intégré dans le couloir
  • Unités de cuisine MDF
  • salles de bains entièrement équipées
  • Plafonds en plâtre
  • porte d'entrée en acier
  • Unité TV
  • câblage de chauffage au gaz

Infrastructure régionale
Toutes les commodités urbaines nécessaires sont situées à proximité du complexe:

  • cafés, restaurants, bars
  • magasins et centres commerciaux
  • hôpitaux et pharmacies
  • parcs
  • banques
  • Arrêts des transports publics

Rentabilité et gestion
Missafir Management Company (analogue à (Turkish Airbnb) prend la gestion complète de la location:

  • Le propriétaire reçoit 70% du revenu
  • Frais de gestion : 30%
  • Rendement estimé: 10%–14% par an en euros
  • Tarif journalier moyen : de 43 € à 97 € (selon la saison)
  • Occupation moyenne: 65%
  • Revenu annuel: de 9 944 € à 13 453 €
  • ROI: ~5 ans (17%)

Infrastructure interne du complexe

  • Jardin tropical et aménagement paysager
  • Piscine extérieure
  • Piscine pour enfants
  • Restaurant et café
  • Gardien et jardinier
  • Gymnase
  • Sauna et hammam
  • Salle de jeux
  • Cinéma
  • Espace barbecue
  • Aire de jeux pour enfants
  • Chauffage au gaz
  • Groupe électrogène
  • Stationnement à vélo
  • Parking intérieur et extérieur
  • Sécurité et vidéosurveillance 24/7

Comment en savoir plus

Pour des informations détaillées sur le projet, les modalités d'achat et les perspectives d'investissement, veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel.

Localisation sur la carte

Épiceries
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
