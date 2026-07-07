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Appartement dans un nouvel immeuble Anka Ataşehir

Atasehir, Turquie
Prix ​​sur demande
;
9
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ID: 38172
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Atasehir

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Anka Ataşehir est un projet immobilier mixte moderne situé à Ataşehir, à Istanbul, réunissant des appartements résidentiels, des bureaux et des commerces en rez-de-chaussée au sein d’un immeuble de 13 étages, dans l’un des principaux quartiers financiers de la ville.

Anka Ataşehir propose un large choix d’appartements, de bureaux et de commerces, bénéficiant d’un excellent accès aux transports, de normes de construction modernes et d’un fort potentiel d’investissement grâce à sa proximité avec le Centre Financier d’Istanbul.

Les 10 principaux avantages d’Anka Ataşehir

  1. Emplacement privilégié à Ataşehir, sur la rive asiatique d’Istanbul.

  2. Concept à usage mixte réunissant logements, bureaux et commerces dans un seul projet.

  3. Un immeuble de 13 étages construit sur un terrain de 4 446 m².

  4. 195 unités au total, comprenant des appartements, des bureaux et des commerces.

  5. Large choix de configurations, de 1+1 à 4,5+1, y compris des appartements en duplex.

  6. Superficies des appartements allant d’environ 58 m² à 358 m².

  7. Station de métro accessible en 8 à 10 minutes à pied.

  8. Chauffage au sol et isolation thermique et acoustique de haute qualité.

  9. Sécurité 24h/24 et 7j/7, parking privé et espaces verts.

  10. Excellent potentiel locatif et de valorisation grâce à la proximité du Centre Financier d’Istanbul.

Localisation sur la carte

Atasehir, Turquie
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Appartement dans un nouvel immeuble Anka Ataşehir
Atasehir, Turquie
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