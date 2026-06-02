Appartement dans un nouvel immeuble Appartements de luxe à Zeytinburnu Istanbul avec vue sur la mer et la ville

Ce La Vi Tower est un projet résidentiel moderne situé à Zeytinburnu, l’un des quartiers les plus prisés de la rive européenne d’Istanbul. Le projet comprend 105 appartements ainsi que des unités commerciales dans une tour contemporaine offrant une vue panoramique sur la mer et la ville.

Grâce à sa proximité avec Marmaray, le métro, l’autoroute E-5 et le quartier côtier animé de Fişekhane, le projet bénéficie d’un emplacement stratégique exceptionnel.

Caractéristiques du projet :

• Architecture moderne

• Vue sur la mer et la ville

• Appartements de 1+1 à 3+1

• Parking couvert

• Salle de sport

• Sécurité 24h/24 et 7j/7

• Environnement familial

• Fort potentiel d’investissement

Pourquoi investir ?

Ce La Vi Tower représente une excellente opportunité d’investissement grâce à son emplacement central, son potentiel de valorisation et sa forte demande locative. Compatible avec le programme de citoyenneté turque par investissement immobilier.