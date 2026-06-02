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Appartement dans un nouvel immeuble Appartements de luxe à Zeytinburnu Istanbul avec vue sur la mer et la ville

Kirmizi Sebboy Sokagi, Turquie
depuis
$195,000
;
10
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ID: 37927
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/06/2026

Emplacement

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  • Adresse
    Kirmizi Sebboy Sokagi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

À propos du complexe

Ce La Vi Tower est un projet résidentiel moderne situé à Zeytinburnu, l’un des quartiers les plus prisés de la rive européenne d’Istanbul. Le projet comprend 105 appartements ainsi que des unités commerciales dans une tour contemporaine offrant une vue panoramique sur la mer et la ville.

Grâce à sa proximité avec Marmaray, le métro, l’autoroute E-5 et le quartier côtier animé de Fişekhane, le projet bénéficie d’un emplacement stratégique exceptionnel.

Caractéristiques du projet :
• Architecture moderne
• Vue sur la mer et la ville
• Appartements de 1+1 à 3+1
• Parking couvert
• Salle de sport
• Sécurité 24h/24 et 7j/7
• Environnement familial
• Fort potentiel d’investissement

Pourquoi investir ?
Ce La Vi Tower représente une excellente opportunité d’investissement grâce à son emplacement central, son potentiel de valorisation et sa forte demande locative. Compatible avec le programme de citoyenneté turque par investissement immobilier.

Localisation sur la carte

Kirmizi Sebboy Sokagi, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

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