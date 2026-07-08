Appartement dans un nouvel immeuble Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound

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Why this property؟
The location of the project makes it a great investment opportunity; due to its proximity to the Istanbul Canal and the Basin Express Road.
The modern architecture and unique designs suit all tastes.
The project is guaranteed by the Turkish government. The title deed is ready upon request.
It is suitable for the procedures of owning real estate for Turkish citizenship.
It is close to a major road network, the metro and Metrobus lines.
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Besiktas, Turquie
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