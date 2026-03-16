Appartement dans un nouvel immeuble Luxury apartments in Şişli

Un projet résidentiel moderne situé au coeur de Şişli, l'un des quartiers les plus prestigieux et centraux d'Istanbul. Le projet offre une combinaison unique de luxe, d'emplacement stratégique et de fort potentiel d'investissement.

Le développement comprend une architecture contemporaine, une construction de haute qualité et des appartements élégamment conçus qui offrent confort et fonctionnalité pour la vie urbaine moderne. Les résidents bénéficient d'un large éventail d'installations sociales, y compris des espaces aménagés, un centre de remise en forme, un parking intérieur et une sécurité 24/7.

Grâce à son emplacement privilégié, le projet offre un accès facile aux grands centres d'affaires d'Istanbul, aux centres commerciaux, aux écoles internationales, aux hôpitaux et aux transports en commun, y compris les lignes de métro et les autoroutes principales.

Cette propriété représente une excellente opportunité pour les investisseurs et les acheteurs d'habitations à la recherche d'un actif précieux dans l'un des quartiers les plus recherchés d'Istanbul.