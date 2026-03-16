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Appartement dans un nouvel immeuble Luxury apartments in Şişli

Evranoszade Sokagi, Turquie
Prix ​​sur demande
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19
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ID: 34973
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/03/2026

Emplacement

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  • Adresse
    Evranoszade Sokagi
  • Métro
    Osmanbey (~ 700 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Maison à panneaux
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    35

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée

À propos du complexe

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Un projet résidentiel moderne situé au coeur de Şişli, l'un des quartiers les plus prestigieux et centraux d'Istanbul. Le projet offre une combinaison unique de luxe, d'emplacement stratégique et de fort potentiel d'investissement.

Le développement comprend une architecture contemporaine, une construction de haute qualité et des appartements élégamment conçus qui offrent confort et fonctionnalité pour la vie urbaine moderne. Les résidents bénéficient d'un large éventail d'installations sociales, y compris des espaces aménagés, un centre de remise en forme, un parking intérieur et une sécurité 24/7.

Grâce à son emplacement privilégié, le projet offre un accès facile aux grands centres d'affaires d'Istanbul, aux centres commerciaux, aux écoles internationales, aux hôpitaux et aux transports en commun, y compris les lignes de métro et les autoroutes principales.

Cette propriété représente une excellente opportunité pour les investisseurs et les acheteurs d'habitations à la recherche d'un actif précieux dans l'un des quartiers les plus recherchés d'Istanbul.

Localisation sur la carte

Evranoszade Sokagi, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
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