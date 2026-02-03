Complexe résidentiel 2+1 duplex with sea view in the Sonas Buket complex.

Complexe Sonas Buket, Mahmutlar, Alanya.
Une vidéo de l'appartement est disponible sur demande !
Ce penthouse duplex de deux chambres (2+1) offre une vue panoramique sur la mer, de 120 m2.
Aménagement de l'appartement:
Le complexe résidentiel Sonas Buket a été construit en 2024 sur un site de 1600 m2, à 50 mètres de la mer, et se compose d'un bâtiment de douze étages avec seulement 55 appartements.
Les commodités à proximité comprennent un grand supermarché et un parc. Barbaros Street, qui rejoint la partie sud du complexe SONAS BUKET, propose des cafés, des bars, des restaurants, des magasins, des pharmacies et toutes autres commodités.
Infrastructure:
Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.