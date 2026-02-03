Complexe résidentiel 2+1 duplex with sea view in the Sonas Buket complex.

Complexe Sonas Buket, Mahmutlar, Alanya.



Une vidéo de l'appartement est disponible sur demande !

Ce penthouse duplex de deux chambres (2+1) offre une vue panoramique sur la mer, de 120 m2.

Aménagement de l'appartement:

cuisine-séjour

deux chambres

deux salles de bains

deux balcons avec vue sur la mer

Le complexe résidentiel Sonas Buket a été construit en 2024 sur un site de 1600 m2, à 50 mètres de la mer, et se compose d'un bâtiment de douze étages avec seulement 55 appartements.

Les commodités à proximité comprennent un grand supermarché et un parc. Barbaros Street, qui rejoint la partie sud du complexe SONAS BUKET, propose des cafés, des bars, des restaurants, des magasins, des pharmacies et toutes autres commodités.

Infrastructure:

Piscine extérieure

Piscine pour enfants

Salle de fitness

Sauna

Salle à vapeur

Salle de massage

Aire de jeux pour enfants

Système central par satellite

Groupe électrogène

Jardin

Portail automatique à l'entrée

Verrouillage du code à l'entrée

Interphone vidéo

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.