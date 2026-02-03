  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Alanya
  4. Complexe résidentiel 2+1 duplex with sea view in the Sonas Buket complex.

Complexe résidentiel 2+1 duplex with sea view in the Sonas Buket complex.

Mahmutlar, Turquie
depuis
$256,208
BTC
3.0475471
ETH
159.7349720
USDT
253 309.2061358
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
9
Laisser une demande
ID: 33244
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1335
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 03/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Mahmutlar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

Complexe Sonas Buket, Mahmutlar, Alanya.

Une vidéo de l'appartement est disponible sur demande !
Ce penthouse duplex de deux chambres (2+1) offre une vue panoramique sur la mer, de 120 m2.

Aménagement de l'appartement:

  • cuisine-séjour
  • deux chambres
  • deux salles de bains
  • deux balcons avec vue sur la mer

Le complexe résidentiel Sonas Buket a été construit en 2024 sur un site de 1600 m2, à 50 mètres de la mer, et se compose d'un bâtiment de douze étages avec seulement 55 appartements.

Les commodités à proximité comprennent un grand supermarché et un parc. Barbaros Street, qui rejoint la partie sud du complexe SONAS BUKET, propose des cafés, des bars, des restaurants, des magasins, des pharmacies et toutes autres commodités.

Infrastructure:

  • Piscine extérieure
  • Piscine pour enfants
  • Salle de fitness
  • Sauna
  • Salle à vapeur
  • Salle de massage
  • Aire de jeux pour enfants
  • Système central par satellite
  • Groupe électrogène
  • Jardin
  • Portail automatique à l'entrée
  • Verrouillage du code à l'entrée
  • Interphone vidéo

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Localisation sur la carte

Mahmutlar, Turquie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Cekmekoy, Turquie
depuis
$1,19M
Complexe résidentiel ZhK YLDYR ChEShME
Ildir Mahallesi, Turquie
depuis
$10,22M
Complexe résidentiel New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$612,453
Complexe résidentiel New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$457,625
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Kestel, Turquie
depuis
$176,886
Vous regardez
Complexe résidentiel 2+1 duplex with sea view in the Sonas Buket complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$256,208
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$441,708
Le projet entouré par l'aménagement paysager naturel est un design moderne et écologique d'espace de vie composé de 177 maisons de ville. Toutes les maisons offrent des intérieurs élégants, un aménagement paysager élégant et un élément personnel de la nature. Chaque maison de ville est conçu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Kargicak, Turquie
depuis
$279,659
La résidence se compose de deux immeubles de cinq étages avec des appartements de deux, trois pièces et duplex penthouses.L'emplacement unique combiné avec la haute qualité de la construction, le design moderne et la gestion professionnelle garantiront un style de vie confortable.Seuls les m…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Tchesmé, Turquie
depuis
$1,33M
La résidence dispose d'un parking, de piscines, de jardins, de terrains de jeux pour enfants, d'un centre de remise en forme, d'un spa.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité d'une école, une maternelle, un supermarché, un hôpital.Plage - 300 mètresHôpit…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller