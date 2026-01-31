Complexe résidentiel Furnished duplex 2+1 in The Maris Premiere complex.

Duplex exclusif 2+1 dans le complexe de luxe La Maris Premiere
Meilleur prix sur le marché - 165 000 €!
✅ Permis de location à court terme disponible - un plus majeur et une trouvaille rare.
Vous recherchez une propriété prestigieuse dans un paradis turc ensoleillé ?
Présentation de ce duplex meublé 2+1 dans le complexe d'élite La Maris Premiere (Avsallar, Alanya) - la combinaison parfaite de luxe, de confort et d'attrait pour l'investissement.
Caractéristiques principales
- Type de propriété: Duplex
- Superficie: 109 m2
- Nombre de chambres: 2
- Nombre de salles de bains: 2
- Mobilier et appareils: Inclus
- Classe: Luxe
- Lieu: Avsallar, Alanya (Turquie)
- Distance jusqu'à la mer: 600 mètres
Pourquoi cette propriété ?
✅ Prix concurrentiel : 165 000 EUR – une occasion rare d'acquérir des biens immobiliers de luxe à un prix attractif.
✅ Solution clé en main : appartement entièrement meublé – emménagez immédiatement !
✅ Situation privilégiée : quartier écologique d'Avsallar avec infrastructure développée et proximité de la mer (600 m, 8 minutes à pied).
✅ Permis de location à court terme disponible – un plus majeur et une rareté sur le marché.
✅ Possibilité de location élevée: Alanya accueille chaque année plus de 15 millions de touristes – votre propriété sera toujours en demande de loyer.
Luxe et confort : les avantages du complexe
- Architecture : complexe moderne à faible hauteur avec un design élégant qui allie style et fonctionnalité.
- Vue panoramique : vue imprenable sur la montagne et la piscine exotique depuis votre appartement.
- Accès direct à la piscine: appartements individuels avec accès privé à la piscine. Gestion complète des biens : un service professionnel s'occupera de votre bien si vous n'êtes pas un résident permanent.
Infrastructure digne d'un hôtel cinq étoiles
- Terrain paysagé avec un jardin paysagé et une "île" exotique.
- Une piscine extérieure de 150 mètres chauffée en hiver permet de nager toute l'année !
- Un espace de détente en bord de mer avec chaises longues et zones ombragées.
- Une salle de fitness, sauna et hammam pour la détente et le bien-être.
- Un cinéma pour des soirées familiales chaleureuses.
- Une aire de jeux pour enfants et un espace sportif pour des loisirs actifs.
- Un espace barbecue pour des réunions amicales à l'extérieur.
- Parking extérieur pour votre voiture.
- La sécurité 24 heures sur 24 et la surveillance vidéo assurent votre sécurité.
- Un gardien professionnel réglera rapidement les problèmes.
Vos avantages de l'achat
- Une entreprise de location prête à l'emploi : forte demande de location à court terme grâce à l'emplacement et aux infrastructures.
- Revenu passif: la direction professionnelle vous libérera de la difficulté de louer votre propriété.
- Un endroit pour vivre et se détendre : profiter du climat méditerranéen et du confort haut de gamme.
- Fiabilité de l'investissement: les prix de l'immobilier à Alanya dépassent systématiquement la moyenne turque.
Ne manquez pas votre chance de devenir le propriétaire de l'immobilier de luxe dans l'une des zones de villégiature les plus populaires au monde!
✅ Contactez-nous dès maintenant pour planifier une consultation en ligne ou une inspection en personne.
Votre nouvelle vie par la mer commence ici—à La Maris Premiere !