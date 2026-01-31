Complexe résidentiel Furnished duplex 2+1 in The Maris Premiere complex.

Duplex exclusif 2+1 dans le complexe de luxe La Maris Premiere

Meilleur prix sur le marché - 165 000 €!

✅ Permis de location à court terme disponible - un plus majeur et une trouvaille rare.

Vous recherchez une propriété prestigieuse dans un paradis turc ensoleillé ?

Présentation de ce duplex meublé 2+1 dans le complexe d'élite La Maris Premiere (Avsallar, Alanya) - la combinaison parfaite de luxe, de confort et d'attrait pour l'investissement.

Caractéristiques principales

Type de propriété: Duplex

Superficie: 109 m2

Nombre de chambres: 2

Nombre de salles de bains: 2

Mobilier et appareils: Inclus

Classe: Luxe

Lieu: Avsallar, Alanya (Turquie)

Distance jusqu'à la mer: 600 mètres

Pourquoi cette propriété ?

✅ Prix concurrentiel : 165 000 EUR – une occasion rare d'acquérir des biens immobiliers de luxe à un prix attractif.

✅ Solution clé en main : appartement entièrement meublé – emménagez immédiatement !

✅ Situation privilégiée : quartier écologique d'Avsallar avec infrastructure développée et proximité de la mer (600 m, 8 minutes à pied).

✅ Permis de location à court terme disponible – un plus majeur et une rareté sur le marché.

✅ Possibilité de location élevée: Alanya accueille chaque année plus de 15 millions de touristes – votre propriété sera toujours en demande de loyer.

Luxe et confort : les avantages du complexe

Architecture : complexe moderne à faible hauteur avec un design élégant qui allie style et fonctionnalité.

Vue panoramique : vue imprenable sur la montagne et la piscine exotique depuis votre appartement.

Accès direct à la piscine: appartements individuels avec accès privé à la piscine. Gestion complète des biens : un service professionnel s'occupera de votre bien si vous n'êtes pas un résident permanent.

Infrastructure digne d'un hôtel cinq étoiles

Terrain paysagé avec un jardin paysagé et une "île" exotique.

Une piscine extérieure de 150 mètres chauffée en hiver permet de nager toute l'année !

Un espace de détente en bord de mer avec chaises longues et zones ombragées.

Une salle de fitness, sauna et hammam pour la détente et le bien-être.

Un cinéma pour des soirées familiales chaleureuses.

Une aire de jeux pour enfants et un espace sportif pour des loisirs actifs.

Un espace barbecue pour des réunions amicales à l'extérieur.

Parking extérieur pour votre voiture.

La sécurité 24 heures sur 24 et la surveillance vidéo assurent votre sécurité.

Un gardien professionnel réglera rapidement les problèmes.

Vos avantages de l'achat

Une entreprise de location prête à l'emploi : forte demande de location à court terme grâce à l'emplacement et aux infrastructures.

Revenu passif: la direction professionnelle vous libérera de la difficulté de louer votre propriété.

Un endroit pour vivre et se détendre : profiter du climat méditerranéen et du confort haut de gamme.

Fiabilité de l'investissement: les prix de l'immobilier à Alanya dépassent systématiquement la moyenne turque.

Ne manquez pas votre chance de devenir le propriétaire de l'immobilier de luxe dans l'une des zones de villégiature les plus populaires au monde!

✅ Contactez-nous dès maintenant pour planifier une consultation en ligne ou une inspection en personne.

Votre nouvelle vie par la mer commence ici—à La Maris Premiere !