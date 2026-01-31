Complexe résidentiel Furnished duplex 2+1 in The Maris Premiere complex.

  1. Realting.com
Alanya, Turquie
depuis
$196,879
BTC
2.3418343
ETH
122.7455454
USDT
194 651.0289734
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
21
ID: 33234
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Duplex exclusif 2+1 dans le complexe de luxe La Maris Premiere

Meilleur prix sur le marché - 165 000 €!
✅ Permis de location à court terme disponible - un plus majeur et une trouvaille rare.

Vous recherchez une propriété prestigieuse dans un paradis turc ensoleillé ?
Présentation de ce duplex meublé 2+1 dans le complexe d'élite La Maris Premiere (Avsallar, Alanya) - la combinaison parfaite de luxe, de confort et d'attrait pour l'investissement.

Caractéristiques principales

  • Type de propriété: Duplex
  • Superficie: 109 m2
  • Nombre de chambres: 2
  • Nombre de salles de bains: 2
  • Mobilier et appareils: Inclus
  • Classe: Luxe
  • Lieu: Avsallar, Alanya (Turquie)
  • Distance jusqu'à la mer: 600 mètres

Pourquoi cette propriété ?

✅ Prix concurrentiel : 165 000 EUR – une occasion rare d'acquérir des biens immobiliers de luxe à un prix attractif.
✅ Solution clé en main : appartement entièrement meublé – emménagez immédiatement !
✅ Situation privilégiée : quartier écologique d'Avsallar avec infrastructure développée et proximité de la mer (600 m, 8 minutes à pied).
✅ Permis de location à court terme disponible – un plus majeur et une rareté sur le marché.
✅ Possibilité de location élevée: Alanya accueille chaque année plus de 15 millions de touristes – votre propriété sera toujours en demande de loyer.

Luxe et confort : les avantages du complexe

  • Architecture : complexe moderne à faible hauteur avec un design élégant qui allie style et fonctionnalité.
  • Vue panoramique : vue imprenable sur la montagne et la piscine exotique depuis votre appartement.
  • Accès direct à la piscine: appartements individuels avec accès privé à la piscine. Gestion complète des biens : un service professionnel s'occupera de votre bien si vous n'êtes pas un résident permanent.

Infrastructure digne d'un hôtel cinq étoiles

  • Terrain paysagé avec un jardin paysagé et une "île" exotique.
  • Une piscine extérieure de 150 mètres chauffée en hiver permet de nager toute l'année !
  • Un espace de détente en bord de mer avec chaises longues et zones ombragées.
  • Une salle de fitness, sauna et hammam pour la détente et le bien-être.
  • Un cinéma pour des soirées familiales chaleureuses.
  • Une aire de jeux pour enfants et un espace sportif pour des loisirs actifs.
  • Un espace barbecue pour des réunions amicales à l'extérieur.
  • Parking extérieur pour votre voiture.
  • La sécurité 24 heures sur 24 et la surveillance vidéo assurent votre sécurité.
  • Un gardien professionnel réglera rapidement les problèmes.

Vos avantages de l'achat

  • Une entreprise de location prête à l'emploi : forte demande de location à court terme grâce à l'emplacement et aux infrastructures.
  • Revenu passif: la direction professionnelle vous libérera de la difficulté de louer votre propriété.
  • Un endroit pour vivre et se détendre : profiter du climat méditerranéen et du confort haut de gamme.
  • Fiabilité de l'investissement: les prix de l'immobilier à Alanya dépassent systématiquement la moyenne turque.

Ne manquez pas votre chance de devenir le propriétaire de l'immobilier de luxe dans l'une des zones de villégiature les plus populaires au monde!

✅ Contactez-nous dès maintenant pour planifier une consultation en ligne ou une inspection en personne.

Votre nouvelle vie par la mer commence ici—à La Maris Premiere !

Localisation sur la carte

Alanya, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

