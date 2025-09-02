Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.

La vidéo de l'appartement sera envoyée sur demande.

Appartement meublé avec deux chambres (2 + 1) 120 m2 au 3ème étage, équipé de meubles et d'appareils dans le complexe de plus haut niveau Konak Premium avec l'infrastructure d'un hôtel cinq étoiles sur le premier littoral.

Disposition:

Élégante cuisine-salon,

2 chambres spacieuses

2 salles de bains

Mobilier et appareils de haute qualité

Il s'agit d'un projet de grande envergure de classe LUXURY d'une superficie de 25 000 m2, comprenant huit blocs de 7 étages et, en plus d'une infrastructure étonnante, possède même son propre centre commercial d'une superficie de 2 500 m2.

Infrastructure:

3 grandes piscines extérieures

1 piscine avec aire de loisirs

2 piscines pour enfants

Barre de piscine

Espace barbecue

Terrain de football et de basketball

Terrain de tennis

Parking intérieur

Piscine intérieure

Bain ottoman

Salle à vapeur et sauna

Grotte de sel

Salles de massage

Aire de loisirs et de détente

Salle de fitness, yoga et pilates

Billards

Tennis de table

Cinéma

Aire de jeux pour enfants

Restaurant

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.