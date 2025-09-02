Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.

La vidéo de l'appartement sera envoyée sur demande.
Appartement meublé avec deux chambres (2 + 1) 120 m2 au 3ème étage, équipé de meubles et d'appareils dans le complexe de plus haut niveau Konak Premium avec l'infrastructure d'un hôtel cinq étoiles sur le premier littoral.
Disposition:
Il s'agit d'un projet de grande envergure de classe LUXURY d'une superficie de 25 000 m2, comprenant huit blocs de 7 étages et, en plus d'une infrastructure étonnante, possède même son propre centre commercial d'une superficie de 2 500 m2.
Infrastructure:
Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.