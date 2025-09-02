  1. Realting.com
  Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.

Kargicak, Turquie
$310,167
12
ID: 27532
Dernière actualisation: 02/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Kargıcak

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

La vidéo de l'appartement sera envoyée sur demande.

Appartement meublé avec deux chambres (2 + 1) 120 m2 au 3ème étage, équipé de meubles et d'appareils dans le complexe de plus haut niveau Konak Premium avec l'infrastructure d'un hôtel cinq étoiles sur le premier littoral.

Disposition:

  • Élégante cuisine-salon,
  • 2 chambres spacieuses
  • 2 salles de bains
  • Mobilier et appareils de haute qualité

Il s'agit d'un projet de grande envergure de classe LUXURY d'une superficie de 25 000 m2, comprenant huit blocs de 7 étages et, en plus d'une infrastructure étonnante, possède même son propre centre commercial d'une superficie de 2 500 m2.

Infrastructure:

  • 3 grandes piscines extérieures
  • 1 piscine avec aire de loisirs
  • 2 piscines pour enfants
  • Barre de piscine
  • Espace barbecue
  • Terrain de football et de basketball
  • Terrain de tennis
  • Parking intérieur
  • Piscine intérieure
  • Bain ottoman
  • Salle à vapeur et sauna
  • Grotte de sel
  • Salles de massage
  • Aire de loisirs et de détente
  • Salle de fitness, yoga et pilates
  • Billards
  • Tennis de table
  • Terrain de tennis
  • Cinéma
  • Aire de jeux pour enfants
  • Restaurant

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Kargicak, Turquie

