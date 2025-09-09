Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue panoramique dans un projet à Antalya

Appartements en front de rue avec centres commerciaux et cafés à Antalya, Kepez

Des appartements de luxe sont situés à Kepez, dans le quartier de Gülveren. La région a connu une croissance rapide grâce à ses projets de transformation urbaine et a attiré investisseurs et acheteurs. Elle est devenue un pôle d'attraction grâce à ses nombreuses opportunités d'investissement et à ses prix raisonnables. Ce quartier est prisé pour sa proximité avec le centre-ville, les infrastructures sociales et la mer.

Les appartements sont à quelques pas des marchés, des centres commerciaux, des hôpitaux et des banques, à 3 km du centre commercial Erasta, à 3,8 km du centre commercial Özdilek, à 4 km de la gare routière d'Antalya et du centre commercial 5M Migros, à 4,5 km des plages de Konyaaltı, à 6 km du centre commercial MarkAntalya, à 7 km du centre-ville d'Antalya et à 17 km de l'aéroport d'Antalya.

Le projet comprend 33 commerces et 359 appartements, du T2 au T5, répartis sur 5 immeubles. La superficie du terrain s'étend sur 18 003 m². Les T2, T3 et T4 offrent des prestations luxueuses et variées.

L'immeuble comprenant les T3, T4 et T5 comprend des piscines intérieure et extérieure, un bassin pour enfants, une salle de sport, une salle de pilates, un sauna, un club enfants, des parkings intérieurs, des cafés, un système de sécurité 24h/24 et 7j/7, des espaces de promenade et un service de conciergerie.

Les T2 comprennent un séjour, une cuisine américaine, une salle de bain, une salle de bain attenante, un dressing et un balcon. Les T4 comprennent un séjour, une cuisine séparée, une salle de bain, une salle de bain attenante, un dressing et un balcon.

Les appartements à vendre à Antalya sont équipés de portes en acier, de cuisines intégrées, de systèmes de maison intelligente, de climatisation dans chaque pièce, d'une chaudière mixte, d'un chauffage au sol, d'un four à micro-ondes, d'un éclairage LED, d'un vestiaire, d'un système satellite central, d'Internet et d'une cabine de douche.

AYT-01005