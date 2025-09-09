  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kepez
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue panoramique dans un projet à Antalya

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue panoramique dans un projet à Antalya

Kepez, Turquie
depuis
$543,879
;
45
Laisser une demande
ID: 27935
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Kepez

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    9

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements en front de rue avec centres commerciaux et cafés à Antalya, Kepez

Des appartements de luxe sont situés à Kepez, dans le quartier de Gülveren. La région a connu une croissance rapide grâce à ses projets de transformation urbaine et a attiré investisseurs et acheteurs. Elle est devenue un pôle d'attraction grâce à ses nombreuses opportunités d'investissement et à ses prix raisonnables. Ce quartier est prisé pour sa proximité avec le centre-ville, les infrastructures sociales et la mer.

Les appartements sont à quelques pas des marchés, des centres commerciaux, des hôpitaux et des banques, à 3 km du centre commercial Erasta, à 3,8 km du centre commercial Özdilek, à 4 km de la gare routière d'Antalya et du centre commercial 5M Migros, à 4,5 km des plages de Konyaaltı, à 6 km du centre commercial MarkAntalya, à 7 km du centre-ville d'Antalya et à 17 km de l'aéroport d'Antalya.

Le projet comprend 33 commerces et 359 appartements, du T2 au T5, répartis sur 5 immeubles. La superficie du terrain s'étend sur 18 003 m². Les T2, T3 et T4 offrent des prestations luxueuses et variées.

L'immeuble comprenant les T3, T4 et T5 comprend des piscines intérieure et extérieure, un bassin pour enfants, une salle de sport, une salle de pilates, un sauna, un club enfants, des parkings intérieurs, des cafés, un système de sécurité 24h/24 et 7j/7, des espaces de promenade et un service de conciergerie.

Les T2 comprennent un séjour, une cuisine américaine, une salle de bain, une salle de bain attenante, un dressing et un balcon. Les T4 comprennent un séjour, une cuisine séparée, une salle de bain, une salle de bain attenante, un dressing et un balcon.

Les appartements à vendre à Antalya sont équipés de portes en acier, de cuisines intégrées, de systèmes de maison intelligente, de climatisation dans chaque pièce, d'une chaudière mixte, d'un chauffage au sol, d'un four à micro-ondes, d'un éclairage LED, d'un vestiaire, d'un système satellite central, d'Internet et d'une cabine de douche.


AYT-01005

Localisation sur la carte

Kepez, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
depuis
$529,860
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Peksimet, Turquie
depuis
$699,147
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Turquie
depuis
$122,968
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquie
depuis
$780,948
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Merkez Caddesi, Turquie
depuis
$439,000
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue panoramique dans un projet à Antalya
Kepez, Turquie
depuis
$543,879
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Квартира возле моря в Алании
Complexe résidentiel Квартира возле моря в Алании
Complexe résidentiel Квартира возле моря в Алании
Complexe résidentiel Квартира возле моря в Алании
Complexe résidentiel Квартира возле моря в Алании
Afficher tout Complexe résidentiel Квартира возле моря в Алании
Complexe résidentiel Квартира возле моря в Алании
Tosmur, Turquie
depuis
$267,795
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Квартира в Алании от застройщика Район Тосмур находится в 5 км от центра Алании и Аланийского порта. Это значит, что всего несколько километров пешей прогулки по живописной набережной отделяет вас от активной части города и различных заведений. Тосмур – район, который выбирают жители е…
Agence
ALANYA INVESTMENT
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquie
depuis
$311,981
La résidence dispose d'un hôtel 5 étoiles, d'un terrain de sport intérieur et extérieur, de piscines intérieures et extérieures, d'une salle de sport et d'un spa, d'un sauna, d'un hammam et d'un bain turc, de terrains de jeux pour enfants et de jardins, d'un cinéma extérieur, de salles de ka…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Torba, Turquie
depuis
$718,568
Nous offrons des villas confortables, appartements et appartements duplex avec terrasses.La résidence dispose d'une piscine, d'un sauna, d'un parking, d'un jardin.Caractéristiques des appartements Villas : 2 chambres, une salle de bains principale, un salon, une cuisine, une salle de bains c…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller