  4. Appartement dans un nouvel immeuble New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel

Kestel, Turquie
depuis
$207,760
depuis
$66/m²
;
21
ID: 24634
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1008
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 16/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Kestel

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

English English

📍 Alanya Kestel
💫 Vista
✨ Prévu avec l'architecture horizontale et low-rise, Vista offre une vie de style Pays dans le centre-ville.

✨Le projet offre des options de paiement faciles, avec des versements de 20 mois disponibles.

🔱 Le projet comprend des appartements adaptés à la citoyenneté turque
🛣️ 1km de la mer
🛣️ 7 km vers le centre d'Alanya
🛣️ 3 km pour Mahmutlar
🛣️ 37km pour l'aéroport de Gaspaşa
✨ Appartements privés avec accès direct à la piscine depuis le balcon, toboggans pour adultes et enfants, piscines à débordement, cascades, aires de marche, terrains de basket-ball et de volley-ball, courts de tennis, ping-pong et équipement de polo d'eau, terrains de jeux pour enfants, pergolas et groupes de sièges spécialement conçus dans de grands jardins écologiques sont parmi les équipements extérieurs privilégiés et dynamiques de Vista...
✨ Dans les zones fermées;
⚡️ Salle commune, réception, parking intérieur, piscine intérieure chauffée, bain turc, sauna, hammam et saline, salles de massage et de relaxation, centre de fitness, salle d'affaires, salles de loisirs pour adultes, aire de jeux pour enfants, billard et salle de ping-pong sont également parmi les équipements intérieurs de Vista.
✨ 2+1 - 1+1 Appartements;

⚡️ L'architecture de Vista a été planifiée modulairement, avec des études à long terme qui prennent en compte la fonctionnalité des zones d'utilisation, en tenant compte de vos besoins et goûts dans l'espace de vie que vous choisissez.
⚡️ Bien que Antalya et Alanya ne soient pas dans les zones de tremblements de terre, Vista, qui sera construit conformément aux dernières réglementations de tremblements de terre et en utilisant les matériaux de construction de la plus haute qualité, vous promet une vie heureuse et sûre.
175 000€ ~ 505 000€

Localisation sur la carte

Kestel, Turquie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel
Kestel, Turquie
depuis
$207,760
